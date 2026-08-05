Desarticulen una branca d'un càrtel mexicà dedicada al tràfic de metamfetamina que tenia un laboratori a Almenar
L'operació policial s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, dels quals 12 han ingressat a presó
Blanca Blay (ACN)
La Policia Nacional ha desarticulat juntament amb l'Oficina d'Antiestupefaents de França (OFAST) una branca d'un càrtel mexicà dedicada al tràfic de metamfetamina que tenia un laboratori a Almenar (Segrià). L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya -12 dels quals han ingressat a presó- i ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins de recuperació de metamfetamina més grans localitzats a Europa fins al moment. Darrere hi ha una branca del càrtel Jalisco Nueva Generación. Segons ha explicat la Policia Nacional, l'organització criminal hauria introduït més de 2,5 tones de metamfetamina diluïda en ampolles d'aroma líquid de vainilla procedents de Mèxic i que arribaven fins a Catalunya a través de França.
Concretament, la càrrega de la droga es transportava des de Mèxic fins a França a través d'un contenidor marítim que contenia 12 tones d'aroma artificial de vainilla en estat líquid amb les metamfetamines camuflades. Un cop a França el material es transportava fins a una empresa logística situada en una localitat de la província de Barcelona fins a arribar al destí final, que era un laboratori clandestí en una finca aïllada d'Almenar, al Segrià, on s'acabava de cuinar la droga perquè cristal·litzés i es pogués distribuir al mercat.
Un cop la policia va constatar que s'havia iniciat el procés de recuperació de la metamfetamina, el 10 de juliol es va dur a terme un operatiu en diverses localitats i es va localitzar el laboratori clandestí. Com a resultat de l'operació i entrades i escorcolls, es van detenir 13 persones, 5 a Lleida, 4 a Barcelona i 4 a Tarragona. Dels 13 detinguts, 7 tenen nacionalitat mexicana, 4 espanyola i 2 colombiana. Tots els arrestats menys un han ingressat ja a presó com a presumptes responsables de pertànyer a una organització criminal i delictes contra la salut pública.
La investigació es va iniciar arran d'una Ordre Europea d'Investigació emesa per les autoritats judicials franceses i s'ha coordinat a Espanya per part de la Fiscalia Antidroga de l'Audiència Nacional.
Operació complexa i "èxit policial"
Segons ha explicat la Policia Nacional, les autoritats franceses van detectar un contenidor marítim procedent de Mèxic i amb destí final Espanya que transportava 12.700 quilos d'aroma artificial de vainilla en estat líquid.
Des de l’entrada del contenidor a Catalunya, diverses gestions policials van permetre determinar que es transportava droga dissolta en gran quantitat. Fent seguiment es va poder constatar que la mercaderia era emmagatzemada inicialment en una empresa logística situada a una localitat de la província de Barcelona, on va romandre fins que diversos investigadors van retirar la càrrega. Posteriorment, part d'aquesta mercaderia es va traslladar a una nau industrial a la província de Lleida. Era en una finca aïllada a Almenar on els traficants havien muntat un laboratori clandestí per tractar la droga.
La sotsdelegada del govern espanyol a Barcelona i delegada en funcions a Catalunya, Mari-Carmen Garcia-Calvillo, ha destacat que aquesta ha estat una de les majors intervencions de droga sintètica a Espanya i a Europa, en què destaquen uns mètodes "cada vegada més sofisticats en transport i en extracció, així com la capacitat logística del grup criminal".
El comissari en Cap de la Brigada Central d’Estupefaents de la Policia Nacional, Alberto Morales, ha fet valdre la col·laboració de la fiscalia francesa i l'espanyola i ha destacat que l'operació ha estat un "èxit policial", ja que s'ha evitat que les organitzacions mexicanes itinerants a Europa estableixin un "gran laboratori" a Catalunya.
Cuina de la droga i distribució
Segons ha relatat l'inspector en Cap Alejandro Martín, adscrit a la UDYCO (Unitat de droga i crim organitzat), la feina al laboratori un cop arribava la mercaderia era ràpida. En només dos dies i mig, per exemple, cuinaven 800 quilos. El procés, ha detallat, era "simple". En primer lloc, el contingut de les ampolles amb la metamfetamina diluïda s'abocava en unes olles perquè s'evaporés el líquid de vainilla i es barrejaven certs productes químics per purificar i cristal·litzar la droga. Un cop cuinada, s'emmagatzemava en neveres i es refredava per completar el procés de cristal·lització. Posteriorment, es compartimentava en carmanyoles per distribuir-la.
Martín ha explicat que no necessàriament es distribuïa a Catalunya, sinó que es podia repartir a Europa o fins i tot fora del continent, ja que en alguns llocs la metamfetamina es paga "molt cara".
Pel que fa a la ubicació del laboratori a Almenar, la policia ha comentat que podia ser en aquest municipi com un altre, però sí que sostenen que la ubicació s'havia triat perquè estava aïllada però alhora ben connectada, també amb la frontera francesa. A més a més, la policia també creu que haurien pogut prioritzar Espanya en lloc de França per ubicar-se per les facilitats de l'idioma, atès que el càrtel que hi ha al darrere és mexicà. Dels 7 detinguts mexicans, 4 són de Guadalajara, 2 de Jalisco i dos de Sinaloa.
També han destacat que els implicats mexicans en el tràfic de metamfetamina no estaven establerts necessàriament aquí, ja que sovint l'operativa és cuinar la droga i desaparèixer. De fet, han detallat que la finca estava llogada.
La metamfetamina ja és una realitat, el fentanil una "amenaça"
La Policia Nacional ha apuntat que la quantitat que s'havia introduït de metamfetamina i s'ha retirat és "important". Fa dos anys, es van confiscar en actuacions uns 500 quilos mentre que ara són 2,5 tones. "És una quantitat molt important a nivell europeu", han indicat.
L'inspector en Cap Alejandro Martín ha dit que si bé fa uns anys la metamfetamina era una amenaça a Espanya ja és una realitat. Per contra, preguntat pel fentanil, ha assenyalat taxativament que el fentanil "no ha arribat a Espanya". Amb tot, ha admès que és una amenaça que "és allà, que pot arribar". "Tot arribarà", ha conclòs.
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