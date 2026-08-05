Marcadors: així detecten els lladres si la teva casa està buida per robar
Els Mossos demanen parar atenció als marcs de les portes per detectar elements que assenyalen absència dels veïns
Regió7
Els Mossos han alertat a través de les xarxes socials de l'ús que fan els lladres de marcadors per saber si els propietaris d'un domicili han marxat de vacances. Cada estiu detecten aquest mateix modus operandi en diversos casos de robatori en què els propietaris eren de viatge.
Els lladres fan ús de petits trossos de plàstic transparent, trossos petits de paper o també de cola, que col·loquen al marc de la porta de manera dissimulada. Així, si en tornar després d'un temps, siguin hores o dies, troben aquests marcadors estan intactes, els indica que la porta no s'ha obert i, conseqüentment, que el propietari no hi és. D'aquesta manera detecten a quins domicilis poden entrar sense risc de trobar-se algú a dins.
Aquests elements són difícils de veure a primera vista, és per a això que el cos policial vol facilitar la seva detecció als ciutadans. Demana que parin especial atenció als marcs de les portes dels seus domicilis i que busquin aquest tipus d'elements, per a prevenir els robatoris, sobretot durant l'estiu, ja que es genera molta inseguretat entre els que marxen de vacances.
Per això, Mossos demana alertar al 112 si detectes algun d'aquests marcadors a casa teva o a la dels veïns.
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