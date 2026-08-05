Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Museu del BarrocCentre Sanitari del SolsonèsEl retaule del flautistaGasolinera carretera de CardonaNaufragi a les BalearsHerències
instagramlinkedin

Marcadors: així detecten els lladres si la teva casa està buida per robar

Els Mossos demanen parar atenció als marcs de les portes per detectar elements que assenyalen absència dels veïns

Mosaic amb un marcador com els que utilitzen els lladres per saber si un domicili és buit

Mosaic amb un marcador com els que utilitzen els lladres per saber si un domicili és buit / Mossos d'Esquadra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Torres Cusidó

Regió7

Manresa

Els Mossos han alertat a través de les xarxes socials de l'ús que fan els lladres de marcadors per saber si els propietaris d'un domicili han marxat de vacances. Cada estiu detecten aquest mateix modus operandi en diversos casos de robatori en què els propietaris eren de viatge.

Els lladres fan ús de petits trossos de plàstic transparent, trossos petits de paper o també de cola, que col·loquen al marc de la porta de manera dissimulada. Així, si en tornar després d'un temps, siguin hores o dies, troben aquests marcadors estan intactes, els indica que la porta no s'ha obert i, conseqüentment, que el propietari no hi és. D'aquesta manera detecten a quins domicilis poden entrar sense risc de trobar-se algú a dins.

Aquests elements són difícils de veure a primera vista, és per a això que el cos policial vol facilitar la seva detecció als ciutadans. Demana que parin especial atenció als marcs de les portes dels seus domicilis i que busquin aquest tipus d'elements, per a prevenir els robatoris, sobretot durant l'estiu, ja que es genera molta inseguretat entre els que marxen de vacances.

Notícies relacionades

Per això, Mossos demana alertar al 112 si detectes algun d'aquests marcadors a casa teva o a la dels veïns.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  2. Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: 'Molts de nosaltres l'hem vist créixer
  3. Dos morts per un brot de diarrea explosiva als Estats Units que hauria propagat enciam contaminat
  4. La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors
  5. El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
  6. La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
  7. Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
  8. Eduard Plana, expert en gestió forestal: 'El problema no és que tinguem massa bosc, sinó quin tipus de bosc tenim

Marcadors: així detecten els lladres si la teva casa està buida per robar

Marcadors: així detecten els lladres si la teva casa està buida per robar

Deu trucs senzills per a treure l'aigua de l'oïda i evitar aquesta sensació a l'estiu

Deu trucs senzills per a treure l'aigua de l'oïda i evitar aquesta sensació a l'estiu

El 'Berghain' de Rosalía impulsa Txell Ferré i l'equip estatal a un nou rècord històric en impressió artística

El 'Berghain' de Rosalía impulsa Txell Ferré i l'equip estatal a un nou rècord històric en impressió artística

La plataforma de Manresa de mobilitat compartida Waiis, a punt per arribar als 100.000 usuaris

La plataforma de Manresa de mobilitat compartida Waiis, a punt per arribar als 100.000 usuaris

Un apunyalament a la presó de Lledoners acaba amb un intern a l'hospital en estat greu

Un apunyalament a la presó de Lledoners acaba amb un intern a l'hospital en estat greu

Un nou robatori de cable interromp la circulació de tota l'R3 de Rodalies

Un nou robatori de cable interromp la circulació de tota l'R3 de Rodalies

Montserrat té registrat un juliol tan calorós com el d’enguany fa més d’un segle

Montserrat té registrat un juliol tan calorós com el d’enguany fa més d’un segle

Cardona impulsa nous espais saludables per fomentar la vida activa i el benestar a l'aire lliure

Cardona impulsa nous espais saludables per fomentar la vida activa i el benestar a l'aire lliure
Tracking Pixel Contents