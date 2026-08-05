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Mor un jove de Barcelona atropellat per un taxi mentre estava tombat a la calçada a Menorca

El jove passava uns dies de vacances a l’illa amb la seva família

Interior d'un aeroport

Interior d'un aeroport / Pixabay

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Europa Press

Menorca

Un jove de Barcelona va morir aquest dimarts en ser atropellat per un taxi a les immediacions de l’aeroport de Menorca mentre es trobava estirat a la calçada. Els fets van tenir lloc al voltant de les 5.30 h del matí, quan un taxi que es dirigia a la terminal d’arribades de l’aeròdrom va atropellar un cos que jeia a la calçada en no adonar-se de la seva presència.

El jove passava uns dies de vacances a l’illa amb la seva família. La Policia Nacional, de moment, no ha divulgat la identitat del difunt, al qual se li va practicar l’autòpsia corresponent aquest dimarts.

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La Policia ha obert dues línies d’investigació: una de la Policia Local, relacionada amb el mateix accident de trànsit, com ara la presa de declaracions o les medicions, i una altra de la Policia Nacional, que investiga si podria existir algun tipus de delicte independentment de l’accident. El trànsit a la zona s’ha vist afectat durant aproximadament dues hores, tenint en compte que l’aixecament del cadàver ha tingut lloc al voltant de les 7.30 h.

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