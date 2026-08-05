Mor un jove de Barcelona atropellat per un taxi mentre estava tombat a la calçada a Menorca
El jove passava uns dies de vacances a l’illa amb la seva família
Europa Press
Un jove de Barcelona va morir aquest dimarts en ser atropellat per un taxi a les immediacions de l’aeroport de Menorca mentre es trobava estirat a la calçada. Els fets van tenir lloc al voltant de les 5.30 h del matí, quan un taxi que es dirigia a la terminal d’arribades de l’aeròdrom va atropellar un cos que jeia a la calçada en no adonar-se de la seva presència.
El jove passava uns dies de vacances a l’illa amb la seva família. La Policia Nacional, de moment, no ha divulgat la identitat del difunt, al qual se li va practicar l’autòpsia corresponent aquest dimarts.
La Policia ha obert dues línies d’investigació: una de la Policia Local, relacionada amb el mateix accident de trànsit, com ara la presa de declaracions o les medicions, i una altra de la Policia Nacional, que investiga si podria existir algun tipus de delicte independentment de l’accident. El trànsit a la zona s’ha vist afectat durant aproximadament dues hores, tenint en compte que l’aixecament del cadàver ha tingut lloc al voltant de les 7.30 h.
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