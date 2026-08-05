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Incidents

Un mort i dos ferits greus després d’una explosió en una nau industrial de Gran Canària

El Centre Coordinador d’Emergències i Seguretat (CECOES) 112 va rebre l’avís de l’incident que ha provocat un mort i dos ferits greus a Telde

Un mort i dos ferits greus després d’una explosió en una nau industrial a Telde, a Gran Canària

Un mort i dos ferits greus després d’una explosió en una nau industrial a Telde, a Gran Canària / E.D. / VÍDEO: REDACCIÓN

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Johanna Betancor Galindo

Telde

Un incident registrat aquest dimecres a la zona dels tancs de combustible del polígon industrial de Salinetas, a Telde, ha deixat un mort i dos ferits greus, segons el balanç provisional difós per l’Ajuntament de Telde. Al lloc continua desplegat un ampli dispositiu d’emergències.

El succés es va produir al voltant de les 12.10 hores, moment en què el Centre Coordinador d’Emergències i Seguretat (CECOES) 112 va rebre l’avís i va activar els recursos necessaris per intervenir a la zona.

Fins al lloc es van desplaçar efectius del Consorci d’Emergències de Gran Canària, agents de la Policia Local de Telde,Policia Nacional,Protecció Civil i diverses unitats del Servei d’Urgències Canari (SUC), que continuen treballant al lloc.

L’Ajuntament de Telde ha informat, a través del canal oficial de l’alcalde, que el balanç provisional és d’una persona morta i dos ferits greus, tot i que la intervenció es manté en curs i no s’han facilitat, de moment, més detalls sobre les circumstàncies de l’incident.

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Les autoritats han sol·licitat a la ciutadania que eviti desplaçar-se fins a la zona per no dificultar el treball dels serveis d’emergència i que segueixi únicament la informació difosa a través dels canals oficials.

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