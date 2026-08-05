Un nou robatori de cable interromp la circulació de tota l'R3 de Rodalies
Renfe ha ampliat el dispositiu habitual d’autobusos substitutoris per cobrir tota la línia
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Redacció
La circulació de trens de Rodalies de la línia R3 ha quedat totalment interrompuda aquest dimecres a causa d'un robatori de cable, segons ha informat Adif. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari, que impedeix que el centre de control d'Adif a l'estació de França tingui coneixement de la posició i de l'estat dels seus trens.
L’operadora Renfe gestiona un servei alternatiu per carretera entre l’estació de Fabra i Puig de Barcelona i Puigcerdà/la Tor de Querol. Els autobusos substitutoris ja són habituals a la línia per les obres de desdoblament de les vies, que també tallen l’R3 entre L’Hospitalet i la Garriga.
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