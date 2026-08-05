Investigació
Desmantellat a Lleida el càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación que camuflava tones de metamfetamines en aroma líquid de vainilla
La Policia desmantella el laboratori més important de droga sintètica d’Europa
S’han detingut 13 persones per pertànyer a aquesta banda, de les quals 12 han ingressat a la presó
Germán González
«Una de les confiscacions de droga sintètica més grans d’Espanya i d’Europa». D’aquesta manera la subdelegada del Govern a Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, ha qualificat l’operació conjunta entre la Policia Nacional i l’Oficina Antiestupefaents de França (OFAST) desenvolupada majoritàriament a Catalunya que ha permès desarticular una branca del Càrtel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presumptament dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
Els agents han desmantellat tota la infraestructura logística a Espanya, inclòs un laboratori clandestí a Almenar (Lleida), aïllat enmig del camp, on recuperaven la droga prèviament dissolta en mercaderia legal per dificultar que la detectessin.
L’organització hauria introduït més de 2,5 tones de metamfetamina camuflada en aproximadament 12 tones d’aroma líquida de vainilla procedent de Mèxic. El comissari en cap de la Brigada Central d’Estupefaents, Alberto Morales, assenyala que la droga anava oculta en la vainilla que sortia de Mèxic amb destí a França i d’allà passava al laboratori per ser extreta.
La investigació es va iniciar a principis del mes de juny després que les autoritats franceses van detectar al port de Le Havre un contenidor marítim procedent de Mèxic i amb destí final a Espanya, que transportava prop de 12.700 quilograms d’aroma artificial de vainilla en estat líquid. La Policia va fer un seguiment d’aquesta entrega controlada per saber-ne el destí i així identificar els sospitosos implicats en la seva recepció.
Alejandro Martín inspector en cap de la secció de sintètics de la Brigada Central Estupefaents de la Policia Nacional ha assenyalat que la droga s’havia de cristal·litzar amb un procés en fred traient-la de la vainilla líquida. En dos dies es produeixen 800 quilos de droga, ha remarcat.
L’inspector en cap també ha assenyalat que han detingut diversos ciutadans mexicans, entre els quals un responsable de la banda que havia de controlar la producció de la droga. A més, s’han arrestat ‘cuiners’ que s’encarregaven de treure la droga.
Laboratori sofisticat
La mercaderia era emmagatzemada inicialment en una empresa logística situada en una localitat de la província de Barcelona, on va estar fins que alguns dels investigats van poder retirar una part del carregament seguint una operativa prèviament organitzada. Posteriorment, part d’aquesta mercaderia va ser traslladada a una nau industrial, utilitzada com a punt intermedi d’emmagatzemament i transferència, i va ser traslladada finalment a una finca aïllada a Lleida, a prop de la frontera amb França. Allà s’ubicava un sofisticat laboratori clandestí on els integrants de l’organització recuperaven la metamfetamina dissolta en l’aroma líquida de vainilla mitjançant complexos processos químics d’extracció, purificació i cristal·lització. Una vegada aconseguida la metamfetamina es passava a distribuir-la.
12 empresonats
Després de detectar el laboratori i les empreses logístiques, els agents van identificar els sospitosos, alguns d’ells mexicans. Els sospitosos exercien funcions molt diverses dins de l’organització criminal, des de la recepció del carregament i la coordinació dels transports fins a les tasques de seguretat, contravigilància i manipulació química de la substància.
Com a resultat de l’operació, el 10 de juliol es van portar a terme set entrades i registres a Lleida (1), Barcelona (5) i Tarragona (1). Al laboratori clandestí, que estava plenament operatiu i en funcionament, es van arrestar cinc persones que únicament es dedicaven a ‘cuinar’ la droga.
En aquest local es van intervenir 2.400 quilos de metamfetamina dels quals 1.600 quilos es trobaven ocults en vainilla líquida, sis vehicles, gairebé 4.500 euros, abundant instrumental químic i industrial, diversos productes i reactius i també nombrosos dispositius electrònics.
En l’operació s’ha detingut 13 persones: cinc a Lleida, quatre a Barcelona i quatre més a Tarragona. Estan acusades dels delictes d’organització criminal i contra la salut pública. L’Audiència Nacional ha ordenat l’ingrés a presó de 12 sospitosos. Entre ells hi ha quatre persones de Gualadajara i tres de Sinaloa, i per això la Policia els relaciona amb aquest càrtel mexicà. També hi ha quatre arrestats espanyols i dos colombians.
Els responsables policials també han assenyalat que aquestes bandes treballen independentment d’altres grups criminals i es dediquen a produir la droga i després desaparèixer. Per això tenien aquest laboratori, equipat amb reactors, acetona i cremadors, en una finca aïllada que «podia passar desapercebuda davant qualsevol veí».
Un dels detinguts és A. C. L., un ciutadà espanyol acusat de col·laborar amb aquest càrtel mexicà. Està en presó provisional a la presó Soto del Real, amb la majoria de detinguts en aquesta operació policial. Segons el lletrat d’A. C. L. Álvaro Machado, de Vosseler Abogados, aquest investigat «no forma part del càrtel ni pertany a l’estructura criminal» mexicana i per això ha demanat «la seva immediata posada en llibertat».
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