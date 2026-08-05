Troben un nadó acabat de néixer mort en una casa de Sada (A Corunya), després que la seva mare ingressés a l'hospital
Els agents locals i la Guàrdia Civil van trobar el nadó mort dins un armari del domicili de la jove
EUROPA PRESS
Efectius policials han trobat a un habitatge del municipi corunyès de Sada un nounat mort, després de tenir constància de l'ingrés d'una dona a l'hospital d'A Corunya que patia una hemorràgia.
Així ho han confirmat fonts consultades per Europa Press, que han explicat que es tracta d'una jove resident de Sada que va ser traslladada a l'hospital per un sagnat abundant i que es va determinar que havia donat a llum.
Va ser llavors quan efectius de la Policia Local i de la Guàrdia Civil van anar al domicili de la jove i es van trobar amb el nadó mort dins un armari.
La Guàrdia Civil ha confirmat que hi ha una investigació oberta per part de la Policia Judicial de Cambre i el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha informat que la setmana passada va arribar al jutjat d'A Corunya un comunicat mèdic on s'exposava l'ingrés d'una dona "que semblava haver donat a llum, però que no residia en aquell partit judicial."
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