El temporal colpeja la Catalunya central i deixa inundacions a la C-25, talls en dues línes de Rodalies i arbres caiguts
La circulació de les línies de Rodalies R3 i RL4 s'ha hagut d'interrompre i s'han tallat carreteres, com la C-25 al seu pas per Rajadell, per bassals d'aigua
A Sant Salvador de Guardiola (Bages) s’han arribat a registrar 42,6 mm en només 30 minuts
Regió7
L’episodi de tempestes d'aquest dijous va descarregar amb força a la Catalunya Central, deixant registres intensos en molt poca estona i provocant múltiples incidències, especialment al Bages. Precisament, és la segona comarca des d'on es van registrar més avisos al 112. Artés (24) i Manresa (9) van ser alguns dels municipis de tot el territori amb més avisos. Els principals serveis han estat relacionats amb inundacions de baixos i carrers, com és el cas de Rajadell, l’obstrucció d’embornals, caiguda de branques i arbres i l’assegurament d’elements de la via pública, com cables, pals de llum i mobiliari urbà. La circulació a l'R3 va quedar interrompuda per la caiguda d’un arbre entre Vic i Ripoll, i l'RL4, entre Calaf i Manresa, per inundacions a la via. D'altra banda, els bassals d'aigua van obligar a tallar un carril de la C-25 a Rajadell. Una esllavissada també ha obligat a donar pas alternatiu a l'N-145 entre Andorra i la Seu d'Urgell.
Més de 50 l/m2
Les tempestes han deixat més de 50 l/m2 de pluja a punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i la Selva. Concretament, fins a les 22 h de la nit, les estacions que havien acumulat més aigua han estat el Montsec d'Ares, amb 78,7 mil·límetres en 3 hores; Sant Salvador de Guardiola amb 58,5; Das amb 54,6; Santa Coloma de Farners amb 50,2; La Seu d'Urgell amb 41; Perafita amb 36,5; Òdena, amb 33,5; Orís amb 31,3, el Santuari de Queralt amb 28,6; i Castellbisbal, amb 27,9. En alguns municipis, la precipitació ha estat especialment concentrada, com a Sant Salvador de Guardiola (Bages), on s’han registrat 42,6 mm en només 30 minuts.
Pel que fa al vent, aquest municipi ha registrat ratxes que han arribat als 64,4 quilòmetres per hora, superades només per Organyà, que ha arribat als 72 quilòmetres per hora.
Tres línies de Rodalies tallades
Pel que fa al transport ferroviari, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat després que s’hagués de tallar la circulació de la línia R3 de Rodalies entre Vic i Ripoll per la caiguda d’un arbre a la via. A la línia RL4 entre Manresa i Calaf també s'ha interromput el servei a causa d'inundacions.
El Bages concentra el gruix de trucades al 112
El Bages és la segona comarca més afectada per l’episodi de pluges d’aquest dijous, situant-se com la que ha registrat més trucades al telèfon d’emergències 112. Fins a les 19 h, el servei ha rebut 301 avisos arreu de Catalunya, que han generat un total de 115 expedients, molts d’ells relacionats amb acumulacions d’aigua, filtracions i possibles danys estructurals en habitatges o equipaments.
D’aquest total, el 15,64 % de trucades s’han fet des del Bages, quedant per darrere del Vallès Oriental que n'ha registrat el 42,55% durant la jornada. Per municipis, Artés destaca de manera significativa: a les 18 hores havia regitrat 24 trucades. A Rajadell també hi ha hagut diverses incidències, principalment relacionades amb inundacions, la més notable a l'estació de busos del municipi.
De nord a sud
Les pluges van escombrar Catalunya del nord cap al sud. Les precipitacions van començar a la Cerdanya i l’Alt Urgell i, des d’allà, es van desplaçar cap al sud, i van afectar nombroses localitats del litoral i el prelitoral, entre les quals Barcelona.
Aquesta és la primera vegada que els tècnics del SMC han emès un avís de nivell quatre sobre sis (4/6) en el marc del nou protocol per calibrar els riscos pel volum de precipitacions caigudes en un període de temps determinat (tres hores) que va entrar en vigor mesos enrere. Els càlculs dels meteoròlegs indicaven que les tempestes es desplaçarien de l'oest a l'est, no obstant això, existia la possibilitat que es retroalimentessin de nord a sud, i aquesta coincidència és el factor que propicia que la pluja es mantingui en certs indrets durant diverses hores, com ha passat a la Catalunya central.
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- «Els problemes a la veu poden venir d’una lesió al genoll»
- Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- C-55: una carretera sota l'allargada ombra de l’autopista
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961