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El conductor d'una moto d'aigua mor en un accident amb una embarcació a Empuriabrava

La Guàrdia Civil investiga les causes dels fets

Lateral d'una ambulància del SEM

Lateral d'una ambulància del SEM / Laura Fíguls

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ACN

Roses

Un home ha mort aquest dimecres a la tarda mentre conduïa una moto d'aigua en un xoc amb una embarcació recreativa a Empuriabrava (Alt Empordà). Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare amb moto d'aigua quan una embarcació amb deu ocupants els ha passat per sobre i hauria fugit.

L'avís de l'accident ha estat poc abans de tres quarts de cinc de la tarda i Salvament Marítim ha fet massatges cardiorespiratoris sobre la moto i posteriorment han anat fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han treballat per reanimar-lo, però finalment han confirmat la seva mort. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.

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