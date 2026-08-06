Assassinat masclista
Crònica d’una tragèdia en plena caserna de Llanes: l’agent Dámaso, que estava «obsessionat» amb la seva exdona, va entrar pel garatge i la va tirotejar en una oficina
Dámaso F. S., gallec de 49 anys destinat a Zamora, va irrompre al lloc de la Guàrdia Civil i va tirotejar a les oficines Laura Cruz, agent madrilenya de 50 anys assentada al consell
L’institut armat havia comunicat recentment l’expulsió del Cos a l’autor del crim, que va accedir a les dependències pel garatge i va ferir de gravetat a la cama un tinent
L’agressor, amb condemna per violència de gènere exercida contra la seva exparella, tenia prohibit portar pistola i l’hi va sostreure a un company per cometre el crim
R. Díaz / L. Á. Vega / R. G. / L. B.
L’agent Dámaso F. S. va arribar ahir dimecres al migdia a la caserna de la Guàrdia Civil de Llanes amb una arma que no eraseva per acabar amb la vida de la seva exdona, Laura Cruz Vega, també agent, de 50 anys. Entorn de dos quarts de dues de la tarda, va entrar a les dependències de la Benemèrita i va matar a trets la seva exparella, destinada des de fa més de deu anys a Llanes i molt estimada a la vila. Després va disparar al genoll del tinent de Ribadesella, que havia acudit a auxiliar la víctima, i va obrir foc contra altres agents mentre intentava fugir. Un sergent al capdavant de la caserna de Llanes, amb experiència al Grup d'Acció Ràpida (GAR), la unitat d'elit de la Guàrdia Civil, va aconseguir abatre'l durant l'intercanvi de trets al garatge. Els sanitaris van intentar salvar-li la vida durant prop de dues hores dins una UVI mòbil, però l'agressor també va acabar morint.
Dámaso F. S. , gallec de 49 anys i destinat al Servei Cinològic de la Comandància de Zamora, on entrenava gossos policia, havia rebut aquesta mateixa setmana la comunicació de la seva separació del servei: l’expulsió del Cos després d’un expedient intern. Tenia retirada la seva pistola reglamentària després d’una condemna ferma per violència de gènere exercida contra la seva exdona. Per cometre el crim va sostreure l’arma d’un company, suposadament a Zamora. Va tenir una ordre d’allunyament respecte a Laura Cruz durant molts anys, però s’havia desactivat el desembre del 2025.
La seqüència es va desenvolupar en tot just uns minuts. Segons la reconstrucció inicial, l’agent encarregat de la porta estava atenent una denúncia i no va advertir l’arribada de Dámaso F. S., que va accedir pel garatge i va utilitzar una escala interior per pujar fins a la zona de despatxos. Allà, armat i amb una armilla antibales lloc, es va trobar amb un guàrdia civil dedicat a tasques de violència de gènere. Li va disparar, però el projectil va impactar contra una mampara antibales. A continuació es va dirigir a l’oficina de la plana major, on hi havia la seva exdona, i va obrir foc contra ella.
Després del crim, l’atacant va mirar d’abandonar l’edifici pel mateix lloc pel qual havia entrat. En aquell moment va arribar corrent un tinent destinat a Ribadesella, en socors de la víctima. Dámaso F. S. li va disparar en un genoll, causant-li una ferida greu. Ja al garatge es va produir un nou tiroteig amb diversos agents. Entre ells hi havia el sergent, cap del lloc, que arribava de l’exterior i va aconseguir abatre l’agressor, ferint-lo de gravetat i morint posteriorment a l’ambulància. En el succés va resultar lesionat almenys un altre guàrdia civil.
L’agressor ja havia atacat davant la seva exdona: «Estava obsessionat amb ella»
Els antecedents coneguts dibuixen una prolongada història de violència i obsessió. Dámaso F. S. havia sigut condemnat el 2019 per violència de gènere contra Laura Cruz. Com a mesura cautelar se li va retirar llavors l’arma i la condemna va adquirir posteriorment fermesa. La víctima figurava en el sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere (Viogén),tot i que l’ordre d’allunyament va deixar d’estar activa el desembre de l’any passat.
Persones que coneixien la situació de l’exparella asseguren que l’agent estava «obsessionat amb ella». Segons aquests testimonis, sis anys enrere es va presentar a Llanes i va ser localitzat després que Laura alertés els seus companys. Els agents van trobar una pistola al maleter del seu vehicle. Fa uns dos anys, afegeixen altres fonts, va irrompre de nou a la vila i va clavar un cop de puny a la cara a la seva exdona, que va necessitar atenció mèdica.
L’obsessió va arribar també al procediment de divorci. L’agent va arribar a recórrer la investigació de la jutge perquè afirmava que l’havia vist sopant amb la seva dona en un restaurant i va afirmar que totes dues mantenien una relació. Estava declarat apte per a la seva feina, però amb limitacions, i se li havia retirat l’arma a causa també d’una malaltia psiquiàtrica que, segons les fonts consultades, havia empitjorat. Dimarts, un dia abans del crim, va participar encara en una exhibició amb gossos policia a Zamora. La comunicació de la seva separació del servei apareix ara com un dels elements que els investigadors hauran de valorar per establir si va actuar com a detonant. El que sí que consta és que, al no disposar de la seva pistola reglamentària, es va apoderar de l’arma d’un altre agent, suposadament abans de desplaçar-se a Llanes.
El crim deixa tres orfes, un de més d’edat i dues bessones de 13 anys. Segons persones pròximes a la família, no volien mantenir relació amb el seu pare. Laura Cruz Vega era natural de Madrid, però lllevava molts anys vivint a Llanes, on havia criat els seus fills i era una dona «molt coneguda i estimada».
La caserna va quedar completament acordonat i sota vigilància de la Guàrdia Civil i de la Policia Local. Fins al lloc es van desplaçar nombrosos efectius, entre ells agents de la Policia Judicial procedents de Gijón, a més del jutge de guàrdia, que va inspeccionar les instal·lacions i va autoritzar l’aixecament dels cadàvers».
Fora del perímetre, els veïns provaven de comprendre el que ha passat. «Vaig sentir els trets i semblava una pel·lícula. Els policies van començar i els guàrdies civils a córrer, pistola en mà, darrere seu», va relatar una testimoni encara commocionada. Poc després, va afegir, van arribar «com tres ambulàncies sonant molt forta» cap a la part posterior de la caserna. Una altra dona va assegurar haver vist una persona que cridava i plorava i plorava i que «podria ser la dona d’un dels ferits». A escassos metres de les dependències, Rosalía San Juan, veïna de Santa Eulàlia i amiga de diverses famílies de guàrdies civils, va seguir el desplegament des de casa seva. «Vaig sentir molts crits», va explicar. Diverses dones d’agents van acudir després a casa seva. «Ploraven com desconsolades. No en sabien res, res més que no les deixaven entrar a casa». Una d’elles, que coneixia la víctima, es va desmaiar a l’assabentar-se de l’ocorregut.
Commoció absoluta
Dins i fora de la caserna, la impressió era la mateixa: commoció absoluta. L’assassinat d’una agent en mans del seu exmarit, també guardia civil, i el posterior tiroteig van colpejar de ple la Guàrdia Civil a Astúries i a una localitat que durant hores va veure passar ambulàncies, cotxes policials i agents sense conèixer encara l’abast d’una tragèdia que havia començat molt abans que sonessin els primers trets.
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