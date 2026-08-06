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Crim

Detingut a Puerto Lumbreras el presumpte assassí de la seva exdona al centre comercial de Múrcia

El sospitós, espanyol de 38 anys condemnat en ferm per violència de gènere, mirava d’escapar amb autobús a la veïna província d’Andalusia

Aixecament del cadàver de la dona assassinada en un centre comercial de Múrcia.

Aixecament del cadàver de la dona assassinada en un centre comercial de Múrcia. / Israel Sánchez

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Ana Lucas

Juan Bautista, el subjecte de 38 anys d’edat i nacionalitat espanyola sospitós d’assassinar la seva exdona a l’interior del taller de sabateria on ell treballava, ubicada a l’interior d’un centre comercial de Múrcia, ha sigut detingut, confirmen fonts pròximes al cas. 

L’individu va poder escapar després del crim, però la fugida amb prou feines li va durar unes hores: Els investigadors de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil van aconseguir estrènyer el cèrcol sobre ell i arrestar-lo quan, suposadament, intentava arribar amb autobús a la veïna província d’Andalusia. 

El sospitós, apunten les mateixes fonts, va ser interceptat al municipi de Puerto Lumbreras, a la frontera amb Andalusia. Pel que sembla, la seva intenció era acabar a Granada, però la traça dels investigadors va frustrar els seus plans. En concret, tot i que el cas el porta la Policia Nacional, la detenció la van practicar agents de l’institut armat.

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Hores abans, la magistrada de la plaça número 2 de la secció d’instrucció del tribunal d'Instància de Múrcia, en funcions de guàrdia, havia dictat una requisitòria en la qual s’ordenava la cerca i captura d’aquest maltractador condemnat. Juan Bautista havia sigut condemnat el 15 d’abril del 2026 per la magistrada de la plaça número 1 de la secció de violència sobre la dona del tribunal d'Instància de Múrcia com a autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar comès sobre Gloria, amb la qual tenia una filla de 5 anys la tutela dels quals és, provisionalment, de la Comunitat.

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