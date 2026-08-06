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Exclusiva | Els diaris policials del Mundial de futbol: L’home que seguia la princesa Elionor
Prensa Ibérica accedeix als informes de l’IPCC, el centre de comandament policial dirigit per l’FBI durant el campionat. Un recull la detenció d’un individu que va intentar provocar una trobada, sense èxit, amb la princesa Elionor
Un altre incident que va ser investigat va ser l’amenaça d’un usuari de X que va anunciar que acudiria al partit Espanya-Portugal «amb una bomba» adossada a la cintura
Luis Rendueles
L’FBI va coordinar durant el Mundial de futbol l’IPCC (Centre de Cooperació Policial Internacional), integrat per agències federals de seguretat nord-americanes i policies de tots els països participants excepte l’Iran i Haití. Van rastrejar alertes terroristes, amenaces a futbolistes, seguidors violents i qualsevol incident que pogués afectar el campionat. El canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica ha accedit als llocs de novetats diaris realitzats en aquest búnquer policial.
L ’incident més inesperat contra la delegació espanyola, segons recullen aquests informes policials, el va protagonitzar un home «caucàsic» de més de cinquanta anys, que va ser detectat preguntant en diverses ocasions pel parador de la princesa Elionor de Borbó. Va passar en un hotel de Houston.
L’individu va ser fotografiat, investigat i, finalment, va ser detingut. La investigació va revelar que l’home, que no és espanyol, tenia problemes mentals. Quan va ser interrogat sobre el motiu del seu interès per conèixer el parador de la filla gran de Felip VI, l’home va explicar que havia de veure-la urgentment perquè «em casar-me amb ella».
Atemptat suïcida
No va ser l’única incidència que va tenir Espanya i la seva selecció com a protagonistes. El Centre de Cooperació Policial Internacional (IPCC), del qual van formar part una inspectora de la Policia Nacional i un tinent de la Guàrdia Civil, va vigilar tots els possibles atemptats, crims i delictes que poguessin cometre’s durant el mundial i va investigar dues amenaces vinculades a la selecció.
El 6 de juliol, un usuari va publicar a la xarxa X un missatge on anunciava que cometria un atemptat suïcida durant el partit Espanya-Portugal, que es jugava aquell dia a Dallas. El missatge afirmava: «colant-me a l’estadi amb una bomba a la meva cintura perquè em pugui assegurar de les dues pèrdues».
Era una resposta a altres missatges a les xarxes en els quals es desitjava que les dues seleccions, Espanya i Portugal, perdessin i quedessin eliminades. La investigació va revelar que l’autora del missatge era una noia, menor d’edat, que viu al sud-est asiàtic i és fan de l’Arsenal i de Beyoncé.
Bomba a l’hotel
L’endemà, el 7 de juliol, l’hotel West Drift Manhattan, a Los Angeles, va rebre una amenaça de bomba poc temps abans que arribessin allà els integrants de la selecció espanyola, que jugarien contra Bèlgica el partit de quarts de final. L’amenaça va semblar creïble i els investigadors de l’FBI i agents del servei cinològic van registrar l’ hotel abans de deixar entrar a l’expedició espanyola.
Marea Roja i Furia Espanyola
El Centre de Comandament Policial rebia també informes de l’FBI i la FIFA sobre els seguidors de cada país, també sobre els espanyols. Aquests informes van incloure el seguiment als dos principals grups de seguidors espanyols desplaçats al mundial: Marea Roja i Furia Española, que tenien 779 seguidors, segons les dades de l’IPCC.
Un d’aquests informes de la FIFA, emès abans del partit Espanya-Àustria, assenyalava que l’afició espanyola «comparteix el sentiment nacionalista» i no registra «incidents entre membres de grups ultres enfrontats tradicionalment entre si».
L’informe concloïa que els ultres dels equips espanyols «tot just» van tenir presència entre els seguidors desplaçats al Mundial. Entre els aficionats de la selecció, destaquen, «la majoria són famílies i grups d’amics».
Malgrat aquesta majoria pacífica, l’FBI sí que va recordar en un altre informe els «càntics islamofòbics» que una «petita part» de l’afició espanyola havia realitzat durant el partit Espanya-Egipte, una trobada amistosa que es va celebrar el 31 de març a Barcelona.
Dies després, l’FBI va insistir en la possibilitat que aficionats espanyols realitzessin càntics «islamòfobs o xenòfobs» o també amb motivacions polítiques com el «Gibraltar espanyol» que es va cridar durant les celebracions pel títol de l’Eurocopa el 2024.
«Banderes franquistes»
Finalment els incidents d’aquest tipus van ser molt escassos. La FIFA va registrar «un càntic discriminatori» durant el partit Espanya-Uruguai realitzat «per part de centenars d’espectadors» al voltant del minut 19 del partit. El mateix informe atribueix aquest càntic a aficionats mexicans. Sí que es va registrar «un insult homòfob» en castellà durant el partit Espanya-Aràbia Saudita, segons un altre informe manejat per l’IPCC.
Abans del partit contra França, un altre informe de FIFA alertava de la possibilitat que seguidors espanyols portessin «banderes franquistes». No va passar així aquell dia, però sí durant el partit contra l’Uruguai, quan un aficionat espanyol va treure una bandera franquista que li va ser retirada.
Dos espanyols detinguts
El búnquer de seguretat del Mundial de futbol va registrar la detenció de dos ciutadans espanyols. Un, per vendre entrades falsificades. Un altre, per saltar al camp en els minutsfinals del partit Argentina-Anglaterra. La Policia Nacional el va investigar i va veure que no tenia relació amb grups islamistes ni amb ultres del futbol. Era un home de 32 anys que, això sí, estava fitxat per alguns robatoris a Espanya.
Les anàlisis diàries de l’IPCC recollien també aspectes geopolítiques que poguessin generar incidents en el Mundial. Així, la FIFA va valorar la possibilitat que l’assistència de Felip VI al partit contra l’Uruguai a Guadalajara (Mèxic) «posi de manifest les tensions polítiques» generades per l’exigència del govern mexicà de petició de disculpes per excessos comesos en la colonització.
Dos dies abans del partit, el Rei es va reunir amb la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cosa que va contribuir a eliminar aquest risc. Després del partit, Felip VI va ser amb total normalitat a l’aeroport de Guadalajara, «escoltat per personal de l’Esquadró de Reaccion Immediata de la comissaria viària de l’estat de Jalisco», segons els informes de seguretat.
Mariano Rajoy.
En la mateixa línia, l’IPCC va manejar un informe de FIFA en el qual es recollien les «tensions» existents entre els Estats Units i Espanya per assumptes com «impedir utilitzar la base de Rota» per a operacions de guerra a l’Iran. El mateix informe descartava que aquestes «disputes intergovernamentals» poguessin «sortir a la llum en el torneig o entre els aficionats» dels dos països.
Abans del partit de semifinals contra França, l’IPCC va rebre una nota que advertia sobre la polèmica generada per un article publicat per l’expresident del Govern, Mariano Rajoy, en el qual escrivia que França no tenia jugadors francesos. La nota recull la condemna d’altres líders com Emmanuel Macron i Pedro Sánchez.
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