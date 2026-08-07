Violència masclista
«Fins que no em mati no pararà»: va advertir a les seves amigues la guàrdia civil Laura Cruz, assassinada a la caserna d’Astúries pel seu exmarit, també agent
Llanes, «en xoc» pel que ha passat, mostra el seu dolor: «Les coses es diuen pel seu nom, un assassinat, cruel i vil», va afirmar Barbón
La delegada del Govern assegura que l’assassí, Dámaso F. S., estava «completament obsessionat», tot i que assegura que la víctima va declarar recentment que feia temps que no sabia res d’ell
El president del TSJA confirma que l’agressor tenia causes pendents a Llanes i defensa que el sistema judicial per a casos de violència de gènere va funcionar
Ramón Díaz
«Fins que no em mati no pararà». L’exregidora de Llanes Marisa Elviro va sentir moltes vegades Laura Cruz pronunciar aquesta frase. La guàrdia civil assassinada dimecres per la seva exparella, també agent de l’institut armat, «ho deia seriosament i tots sabíem que ho deia seriosament», va recordar ahir Elviro. Un dia després del crim, aquelles paraules ressonaven a Llanes com un presagi complert, mentre centenars de persones es reunien per acompanyar la família, especialment els seus tres fills: un jove de 18 anys i dues bessones de 13.
«No hem sabut, no hem pogut, no sé en quin punt hem fallat com a societat perquè això continuï passant», va lamentar Elviro. Va denunciar que encara persisteixen comentaris que qüestionen la víctima o justifiquen l’agressor. De Laura va traçar el retrat d’una dona forta, però vulnerable, dedicada a cuidar els altres. «A ella ningú la va cuidar», va sentenciar.
La pèrdua ha deixat devastat el Club Bàsquet Llanes, on Laura dirigia les categories inferiors i l’escola. El seu president, Ángel Turanzas, va admetre: «Ningú s’ho pot creure. Estem en xoc». La va definir com «un pilar bàsic del club» i va assegurar que «no hi ha substituta possible». «Era una de les millors persones que he conegut. Perdem una amiga. Els pares estan destrossats», va afegir.
Aquest dolor es va convertir a la tarda en una demostració col·lectiva de rebuig. Centenars de persones van omplir els voltants de l’Ajuntament i la plaça de Los Bandos sota un missatge compartit: «No us deixarem sols». La concentració va reunir les principals institucions asturianes, encapçalades pel president del Principat, Adrián Barbón, que no va fer declaracions. Abans havia escrit: «Les coses es diuen pel seu nom: un assassinat, cruel i vil, en mans de la seva exparella. És a dir, una mostra més, per desgràcia, de la violència masclista».
Els presents van guardar dos minuts de silenci, seguits d’una llarga ovació, un visca a la Guàrdia Civil i consignes com «Alguna cosa està fallant perquè ens continuen matant» o «Qui estima no mata ni humilia ni maltracta». Verónica Fernández, cap de la Unitat de Coordinació contra la Violència sobre la Dona a Astúries, va llegir un manifest conjunt de les tres administracions. Va expressar la seva «més absoluta condemna i profunda consternació» i va comprometre els recursos que necessiti l’entorn de Laura. Als seus fills, familiars, pròxims i companys els va prometre: «No us deixarem mai».
La delegada del Govern, Adriana Lastra, va explicar que continua oberta la investigació sobre com va accedir a la caserna l’assassí, al qual va descriure com una «persona completament obsessionada». El desenllaç d’aquesta obsessió i aquest odi, va afirmar, va ser «Laura morta, un tinent ferit, una família destruïda i tota la Guàrdia Civil d’Astúries commocionada». Lastra va defensar que el sistema VioGén, en el qual el cas estava obert des del 2019, va funcionar perquè l’agressor «va ser condemnat». També va revelar que Laura havia declarat recentment que se sentia segura i no es considerava en perill, ja que feia temps que no sabia res de la seva exparella. L’ordre d’allunyament que pesava sobre el seu exmarit, Dámaso F. S., s’havia extingit al desembre, tot i que ella seguia registrada en el sistema de protecció de víctimes.
«El masclisme mata i la violència de gènere és una realitat», va advertir, abans d’afirmar que els que la neguen «emparen els assassins i els masclistes i abandonen les víctimes». La vicepresidenta del Principat, Gimena Llamedo, va afirmar: «Tenim un sistema robust que protegeix a Astúries» i «de la violència de gènere hi ha sortida». La vicealcaldessa de Llanes, Priscila Alonso, va recordar Laura Cruz com a professional, veïna, mare i filla, «al peu del canó en tot».
En representació de la Guàrdia Civil van assistir a l’acte el coronel Francisco Javier Puerta Muñoz, màxim responsable de l’institut armat a Astúries; els tinents coronels Francisco Javier López Alegre i Rubén Flores Rodríguez, i el capità en cap de la Companyia de Llanes, Francisco García Pérez. També hi van ser el cap superior de Policia d’Astúries, Jorge Ignacio Moreno, i el responsable de la Comissaria de la Policia Nacional a Gijón, Fermín Treceño. Entre els representants polítics, hi havia els líders autonòmics del PP, Álvaro Queipo; d’IU, Ovidio Zapico, i de Fòrum Astúries, Adrián Pumares; així com altres diputats, senadors i alcaldes de la zona.
La concentració de la tarda va estar precedida per minuts de silenci als 78 ajuntaments asturians, convocats per la Federació Asturiana de Concejos. A Llanes, guàrdies civils, membres de la corporació i amics es van reunir davant de la Casa Consistorial. L’alcalde, Enrique Riestra, va expressar «l’estat de xoc i la indignació de tot un poble» i va demanar que les administracions demostrin ser un Estat «decent i sensible», acompanyant els fills de Laura «el temps que sigui necessari». El portaveu municipal socialista, Óscar Torre, va reclamar unitat i «tolerància zero»: «Sempre pensem que una cosa així no ens tocarà, i ens ha tocat de molt a prop».
A l’entrada de l’ajuntament continuava creixent un altar amb flors, espelmes i samarretes dels equips de rugbi i bàsquet que entrenava Laura, amb el seu nom i el dels seus fills. Les escenes es van repetir per tot Astúries.
A Oviedo, el president del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries, Jesús María Chamorro, va qualificar el crim de «barbàrie» i va confirmar que la Justícia recopila informació sobre els procediments penals i civils oberts a l’autor. Va explicar que tenia processos penals a Llanes i assumptes civils vinculats al divorci i a incompliments de la sentència de separació. Tant el jutjat de Llanes com el de Violència sobre la Dona de Gijón, va assegurar, actuen «el més ràpid possible».
Sistema de protecció de violència de gènere
Chamorro va afirmar que no li consta cap fallada en el sistema de protecció de violència de gènere, VioGén. «Al final, el culpable és el que comet els fets. Els jutjats intentem fer tot el possible per mirar d’evitar aquest tipus de coses», va declarar. Va remarcar la dificultat d’anticipar-se: l’agressor va sostreure l’arma a un company a Zamora i va entrar a la caserna de Llanes pel garatge. «Les fallades del sistema poc pes tenen davant aquestes coses, tot i que no n’hi hagués», va afirmar.
Izquierda Unida d’Astúries va replicar hores després. La seva secretària d’Igualtat, Begoña Collado, va rebutjar que la primera reacció institucional sigui afirmar que el sistema no va fallar, un missatge que va jutjar «prematur» i «profundament complaent». «Cada dona assassinada representa un fracàs col·lectiu», va assenyalar. Collado va reclamar revisar quins mecanismes van fallar, quins senyals no van ser suficients i quines decisions es podrien haver adoptat. Segons el seu parer, els retards en les causes obertes «són errors del sistema». I va concloure: «La millor manera d’honrar les víctimes no és defensar el funcionament del sistema, sinó treballar perquè cap dona torni a ser assassinada».
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