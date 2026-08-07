El pederasta Miguel Ángel Flores, en parador desconegut un mes després de plantar l'Audiència de Barcelona
El dia que havia de presentar-se a judici per violar la seva filla, va conduir ebri durant hores i va acabar a l'hospital de Mataró
La fiscalía l'acusa per agredir sexualment la menor i colpejar-la i maltractar-la de forma continuada
Guillem Sánchez
Miguel Ángel Flores Díaz, un depredador sexual de menors, es troba en parador ignorat un mes després de deixar plantada a l'Audiència de Barcelona. La secció 20 pretenia jutjar-ho el 30 de juny per violar de forma continuada a la seva filla, però aquest matí Flores, en lloc de donar la cara, va agafar el seu cotxe a Abrera (Baix Llobregat) i va conduir cap a la costa mentre s'inflava a pastilles i alcohol. Va ser localitzat a la tarda a Mataró semiinconscient a l'interior del vehicle i ingressat en l'UCI de l'hospital de la capital del Maresme. Tres dies més tard, Flores, sense que ningú li ho impedís, va sortir de l'hospital i va marxar.
Un mes després d'aquella fugida temerària i d'aquell plançó a un tribunal, ningú ha mogut fitxa. Ni s'ha investigat si Flores –conduint durant tants quilòmetres sota els efectes de l'alcohol i d'estupefaents– va suposar un risc per a altres cotxes o vianants, ni els magistrats plantats han interposat cap ordre de busca i captura per la seva incompareixença el 30 de juny.
Després de recuperar-se de la intoxicació, Flores va justificar la seva absència en el judici argüint que es trobava a l'hospital. Era cert, encara que només en part: el pederasta va ingressar a l'hospital a la tarda i el judici era a les deu del matí. El tribunal de la secció 20, en qualsevol cas, entén que l'excusa de Flores ha resultat acreditada amb documents –ingresso hospitalari per intent de suïcidi– i la decisió que ha pres és buscar una nova data per al judici, sense més represàlies per a l'acusat, que estarà en llibertat fins a la nova vista oral.
La filla de Flores, la víctima d'aquesta història, portava esperant quatre anys al fet que el seu pare s'asseurà en el banc dels acusats per a respondre per les seves violacions, pallisses i vexacions.
Alta voluntària i fugida
Segons les fonts consultades per aquest diari, Flores va demanar l'alta voluntària a l'hospital de Mataró el 2 de juliol, tres dies després del seu ingrés, i ja no va tornar al seu domicili d'Abrera, en el qual havia residit fins llavors al costat de la seva ja exparella. Va buscar un altre lloc.
Flores és un home que es troba amb la llibertat de moviments restringida: no pot sortir del país perquè contra ell continua vigent una mesura cautelar dictada durant el procés d'instrucció dels suposats delictes perpetrats contra la seva filla mentre tots dos residien en el domicili familiar de Viladecans (Baix Llobregat). Però s'ignora en quina part d'Espanya està amagat. Els Mossos d'Esquadra ho estan buscant, encara que per un altre motiu.
La policia catalana té des de fa pocs dies una ordre de crida i cerca contra Flores procedent d'un jutjat distint. Es tracta d'un jutjat especialitzat en violència de gènere que l'investiga per una altra denúncia de maltractaments. Segons remarca un portaveu policial, els agents catalans actualment sí que estan intentant donar amb ell, però, fins a la data, no han pogut localitzar-lo.
Antecedents
En 1997 i en 2011 Flores ja va ser jutjat per abusar de nenes. Originari del Perú, porta dècades vivint a Espanya. Havia regentat una botiga de llaminadures al costat d'un col·legi de Sant Boi de Llobregat. Gràcies a aquest negoci va entaular contacte amb la víctima de 2011. En tots dos casos, Flores sí que va afrontar els judicis, i els va perdre. El dimarts 30 de juny va decidir fugir.
La fiscalia, per aquests fets pendents de judici, acusa a Flores de violar a la seva filla des que la nena va complir els 6 anys. En el seu escrit, el ministeri públic subratlla que, atès que la mare va morir en el part, la menor es va criar amb un únic progenitor, el seu pare, que tenia sobre ella una gran ascendència, un poder que usava per a violar-la "amb una freqüència d'entre tres i quatre vegades per setmana".
Flores, segons la fiscalia, a les nits, la violava. Quan la menor va complir 13 anys, sosté l'acusació, Flores va començar a ejacular "fora de la vagina" per por de deixar-la embarassada.
Violacions de nit, cops de dia
Flores violava a la seva filla durant la nit i, segons remarca el ministeri públic, la maltractava durant el dia. "La pegava amb el cinturó, li donava assots a les cames, als braços i a l'esquena, li propinava cops de puny i manotades al cap i en el tòrax i li llançava objectes”. La fiscalia manté que Flores, en alguna ocasió, va arribar a arrossegar a la nena pel sòl, a esbroncar-la per haver-se menjat una llauna de tonyina sense el seu permís o deixar-la tancada en el domicili.
La violència física de Flores contra la seva filla va ser tal, segons la víctima, que es va perdre una setmana de curs de 2n d'ESO perquè tenia la cara plena de blaus. L'escrit també subratlla que aquest pare insultava i humiliava a la seva filla.
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