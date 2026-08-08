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Cremen bales de palla en una nau abandonada a Navarcles

El foc, que ja ha estat extingit, no ha causat danys al recinte

Els bombers apagant l'incendi a l'interior de la nau on ha cremat la palla

Els bombers apagant l'incendi a l'interior de la nau on ha cremat la palla / Bombers de la Generalitat

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Jordi Escudé

Jordi Escudé

Manresa

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest dissabte en l'extinció d'un incendi d'una pila de palla que cremava a l'interior d'una nau industrial abandonada a Navarcles.

A les 14.08 del migdia els bombers han rebut l'avís que es veia una columna negra de fum en aquesta nau situada al Camí de l'Angla, en una zona on fa unes setmanes hi va haver un altre incendi de vegetació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat les dues dotacions, i un cop allà han vist que es tractava d'un foc de baixa intensitat que cremava palla. A les 15.06 h, l'incendi s'ha donat per extingit i sense que n'hagi resultat afectada l'estructura de la nau.

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