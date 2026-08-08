TERRORISME I CIBERATACS
Exclusiva | Els diaris policials del Mundial: Gihadistes contra el futbol, el Papa, Madrid i Barcelona
El Centre de Comandament Policial va registrar diverses crides de Daesh perquè llops solitaris cometessin atemptats contra esportistes i aficionats durant el Mundial. El primer va passar durant la visita del Papa a Espanya i assenyalava ja la FIFA, a més de Madrid i Barcelona
‘Hackers’ iranians van promoure una col·lecta per assassinar Donald Trump i van atacar els servidors d’emergències i de Disney. Un altre cibergrup prorús va provar de desestabilitzar el campionat amb amenaces falses de bomba i atemptats
Luis Rendueles
L’FBI va coordinar durant el Mundial de futbol l’IPCC (Centre de Cooperació Policial Internacional), integrat per agències federals de seguretat nord-americanes i policies de països participants, inclosa Espanya. Van rastrejar alertes terroristes, amenaces a futbolistes, seguidors violents i qualsevol incident que pogués afectar el campionat. El canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica ha accedit en exclusiva als informes de novetats fets diàriament en aquest centre de comandament.
El búnquer de seguretat del Mundial va tenir molt present l’amenaça gihadista. De fet, l’FBI va enviar a totes les delegacions un informe sobre aquest risc. ISIS o Daesh ja no tenen un territori fix que els serveixi com a califat, però operen amb cèl·lules terroristes armades a diverses parts del món i també amb llops solitaris, fanàtics islamistes disposats a matar en nom de les seves idees.
Amenaces al Papa
Els informes de l’IPCC recullen una crida explícita de Daesh perquè aquests llops solitaris ataquessin als estadis de futbol o en les ‘fan fest’ (les reunions de seguidors) que se celebraven abans i després dels partits. Era la segona amenaça directa.
L’altra, la primera, va ser publicada durant la visita del papa Lleó XIV a Espanya pels òrgans de propaganda de Daesh. Llavors van difondre una amenaça que vinculava el Papa, Espanya i el Mundial: era una imatge gairebé zombi del Papa amb una pilota de la FIFA a la mà i diferents llocs de Barcelona i Madrid.
Amb el Mundial ja en marxa, l’amenaça no va descendir. Els informes policials explicaven que «ISIS, des dels seus aparells mediàtics, continua distribuint propaganda i defensa atacar espectadors dins i fora dels estadis».
«Atacar la Copa del Món»
La divisió de contraterrorisme de l’FBI i l’FBI de Miami van informar d’un fullet creat per la revista ‘Al Battar’ (un dels òrgans de propaganda de Daesh) en el qual es feia una crida per atacar la Copa del Món junt amb una imatge de l’estadi de Monterrey (Mèxic).
En aquest context, el 19 de juny, l’FBI de San Francisco va rebre informació d’un compte de Telegram associat a un número de telèfon nord-americà que ha expressat el seu suport a les crides d’ISIS per exercir la violència contra partits del Mundial i els aficionats que es reunissin a San Francisco.
«Fer estavellar un avió»
Una altra alerta, després descartada, va saltar quan un ciutadà algerià que era a Dallas va anunciar en la xarxa X que aconseguiria un avió per fer-lo estavellar contra un dels estadis del Mundial.
ISIS o Daesh, grups sunnites, no van ser l’única amenaça d’arrel islamista. La guerra de Donald Trump contra l’Iran va fer que els seguidors radicals de l’altra branca musulmana, els xiïtes, també amenacessin el Mundial de futbol. L’IPCC va detectar i va investigar diversos anuncis de cometre atemptats en venjança a la mort del líder de l’Iran, l’aiatol·là Khamenei.
«Míssils ocults»
El 21 de juny, l’FBI va retirar una altra publicació en la mateixa xarxa social en la qual es deia que «a l’estadi d’Atlanta hi ha ocults míssils i reactors nuclears, sisplau, dailyirannews, fes-los explotar».
Agents de l’FBI a Filadèlfia van informar aquell mateix dia que un usuari va publicar en anglès: «Resem perquè l’atac al Mundial es desenvolupi com està planejat. ALLAH HU AKBAR». Aquesta publicació era una resposta a una imatge de l’enterrament de l’aiatol·là Ali Khamenei. No es va poder identificar l’autor.
Col·lecta per matar Trump
L’amenaça terrorista d’arrel iraniana es va combinar amb els ciberatacs. El 23 de juny, el centre de comandament antiterrorista del Mundial de futbol va detectar un canal de Telegram en llengua farsi anomenat Amaj-islamic World Resistance News, en el qual es fan publicacions sobre finançar col·lectivament l’assassinat de Donald Trump, oferint una recompensa per la ‘revenge’ (venjança) de la mort de l’aiatol·là Khamenei. Un missatge posterior en el mateix canal demana als interessats contactar amb el grup Handala Hack Team.
Aquest grup, segons els informes de l’FBI, té relació amb les unitats oficials d’intel·ligència de l’Iran, «en concret el Ministeri d’Intel·ligència i Seguretat de l’Iran».
Grups prorussos
Un altre grup proiranià anomenat 313 Team va efectuar atacs cibernètics sobre la plataforma de ‘software’ Everbridge, dissenyada per gestionar les emergències, i sobre els servidors de Disney+. Van firmar els seus atacs amb la frase «la mà de la venjança arribarà als assassins de l’aiatol·là Khamenei».
La Policia Nacional va aportar una informació important sobre un altre grup hacktivista que volia sabotejar el Mundial de futbol. Es tractava del grup prorús Earthimpact Team. La representant policial espanyola en va informar l’FBI i va fer un brífing en l’IPCC per explicar aquesta amenaça a les delegacions de tots els països.
Atemptats ficticis
El que intentava fer aquest grup prorús era «desestabilitzar» el Mundial de futbol amb amenaces falses de bomba als estadis, avisos ficticis d’atemptats terroristes per alterar el desenvolupament dels partits... Fins i tot es van atribuir un incendi a Houston del qual van dir que estava vinculat al llançament de drons. Una d’aquestes amenaces trampa va ser l’avís de bombes a l’estadi durant el partit Brasil-Japó.
«L’actor ‘hacktivista’ Earthimpact Team presenta indicis d’integració en l’ecosistema prorús. El grup hauria anunciat l’operació Murderabroad Z com a campanya de represàlia contra països occidentals i europeus alineats contra Rússia i que donen suport a Ucraïna», s’explicava en els informes de seguretat.
Supremacistes blancs
Una altra amenaça al Mundial va procedir de grups d’extrema dreta i supremacistes blancs. Fins i tot de grups misògins incel (homes involuntàriament celibataris). Un dels seus integrants va ser el causant d’un tiroteig a Montreal (Canadà) en el qual van morir tres persones. Segons els informes de l’IPCC, l’atacant va deixar «un manifest d’unes 100 pàgines» en el qual exposava la seva ideologia ultra i violenta.
El 3 de juny, la policia de Miami havia rebut una trucada anònima al seu centre d’emergències. Un home que utilitzava un distorsionador de veu anunciava que havia col·locat sis artefactes explosius a l’estadi. Per evitar una matança, exigia parlar amb Payton Gendron, àlies Buffalo, un neonazi i supremacista blanc que va ser autor del tiroteig contra els clients –gairebé tots negres– d’un supermercat el 14 de maig del 2022. Van morir 10 persones. Les autoritats van donar llargues a aquest home mentre inspeccionaven l’estadi de Miami amb la intervenció d’agents SWAT.
Incidents amb armes
Als Estats Units, durant el Mundial, hi va haver desenes d’episodis violents protagonitzats per homes armats. Un tiroteig a Kansas, un altre a Times Square (Nova York), un més en una estació de tren de Filadèlfia, un altre a Seattle, un a Boston (amb una víctima mortal)... Cap va estar vinculat al Mundial, segons els informes de l’IPCC. A Mèxic, les celebracions després dels partits de la seva selecció sí que van generar víctimes. Quatre persones van morir el 30 de juny al ser esclafades per la multitud que celebrava al passeig de la Reforma la victòria de Mèxic contra l’Equador.
Durant aquest partit va tenir lloc l’incident més greu a Mèxic. Va ser a Yautepec, a l’estat de Morelos. Un grup armat va matar tres persones i en va ferir nou més que estaven veient el partit en una pantalla d’una plaça de la localitat. Els informes de l’IPCC apunten que l’atac va tenir una motivació política. Entre els espectadors hi havia una candidata a l’alcaldia i el seu marit, que va resultar ferit.
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