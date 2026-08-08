Una persona ferida de gravetat en una col·lisió entre tres motos a Fígols i Alinyà
L'home ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i tres persones més han estat evacuades en ambulància a l'hospital de la Seu
Un motorista ha resultat ferit de gravetat aquest dissabte al migdia en una col·lisió múltiple entre tres motos a la carretera L-401, al terme de Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell. L'home ha estat traslladat amb l'helicòpter del SEM a l'hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
A resultes de l''accident hi ha hagut afectades tres persones més, segons han indicat fonts dels Bombers, i si bé no s'ha confirmat el seu estat, en aquest cas han estat traslladades en ambulància a l'hospital de la Seu d'Urgell.
L'avís de l'accident s'ha rebut a les 13.44 h del migdia, i la col·lisió s'ha produït al quilòmetre 11'3 de la L-401 en direcció a Cambrils, que s'ha hagut de tallar al trànsit. A banda e l'helicòpter del SEM, s'hi han desplaçat tres dotacions dels bombers.
- El regidor de la policia de Manresa afirma que Sílvia Orriols s'equivoca contractant la seva filla
- Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa
- Rescaten en helicòpter un excursionista que havia fet bivac a una cova de Montserrat
- On es veurà millor l’eclipsi solar a Manresa?
- L'antic prostíbul de Manresa Las Palomas s’ha convertit en un abocador incontrolat
- El PSC de Manresa: «Aliança Catalana no té alcaldable a Manresa perquè els costa trobar candidats extremistes i xenòfobs»
- Necrològiques del 8 d'agost del 2026
- Què cal fer davant una invasió de minimosques a casa?