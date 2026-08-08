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Una persona ferida de gravetat en una col·lisió entre tres motos a Fígols i Alinyà

L'home ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i tres persones més han estat evacuades en ambulància a l'hospital de la Seu

Un helicòpter del SEM

Un helicòpter del SEM / ACN

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Jordi Escudé

Jordi Escudé

Manresa

Un motorista ha resultat ferit de gravetat aquest dissabte al migdia en una col·lisió múltiple entre tres motos a la carretera L-401, al terme de Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell. L'home ha estat traslladat amb l'helicòpter del SEM a l'hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

A resultes de l''accident hi ha hagut afectades tres persones més, segons han indicat fonts dels Bombers, i si bé no s'ha confirmat el seu estat, en aquest cas han estat traslladades en ambulància a l'hospital de la Seu d'Urgell.

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L'avís de l'accident s'ha rebut a les 13.44 h del migdia, i la col·lisió s'ha produït al quilòmetre 11'3 de la L-401 en direcció a Cambrils, que s'ha hagut de tallar al trànsit. A banda e l'helicòpter del SEM, s'hi han desplaçat tres dotacions dels bombers.

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