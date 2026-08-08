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Dos rescats en helicòpter per caigudes, aquest dissabte al migdia a les comarques centrals

A Castellfollit del Boix un ciclista ha patit contusions a les cames, i a Lles, un excursionista s'hauria fet una lesió al cap

Un vehicle del SEM

Un vehicle del SEM / Arxiu | Laura Fíguls

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Jordi Escudé

Jordi Escudé

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han realitzat aquest dissabte al migdia dos rescats per caigudes en poca estona de diferència.

A les 12 del migdia han rebut l'avís d'un ciclista que informava de la caiguda del seu company mentre circulaven pel Camí de Can Tardà, al terme de Castellfollit del Boix. Fins al lloc, s'hi han desplaçat l'ambulància del SEM i tres dotacions dels Bombers: un comandament, una de voluntaris, i un helicòpter medicalitzat del GRAE. S'ha fet l'extracció de la persona ferida, que tenia contusions a la zona superior de les cames, i l'han traslladat a l'Hospital d'Igualada.

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A Lles de Cerdanya hi ha hagut un altre rescat. En aquest cas d'un excursionista que anava amb un grup d'unes set persones i ha caigut de l'alçada d'un metre mentre caminava, segurament com a conseqüència d'una relliscada, a la zona de l'Estany de l'Orri. L'avís ha estat a les 12.55 h, i s'han mobilitzat una dotació terrestre dels bombers i l'helicòpter del GRAE, que ha traslladat la persona ferida a l'Hospital de la Seu d'Urgell amb una possible lesió traumàtica al cap. L'home estava conscient però es trobava marejat.

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