Investigació
Brutal agressió homòfoba a un grup de nenes de 14 anys a Benialí (Alacant) al crit de «Visca Franco»
Tres nois d’«entre 16 i 17 anys» increpen i agredeixen les menors per l’orientació sexual de dues d’elles, a les quals van causar diverses lesions
Més d’un centenar de persones s’han concentrat davant la Casa del Consell per denunciar la situació
Abraham Pérez
Una nova agressió homòfoba ha sacsejat la localitat alacantina de Benialí, a la Vall de Gallinera, durant la celebració de les seves festes patronals. Cinc nenes de 14 anys, veïnes del municipi, van ser atacades ahir a la nit per tres nois «d’entre 16 i 17 anys» després que aquests comencessin a proferir insults homòfobs contra elles al crit de «Visca Franco» i «Visca Vox».
La Sandra, amiga de la mare d’una de les menors afectades, explica que els fets van tenir lloc ahir a la nit al parc de jocs de Benialí, una zona de pas on les cinc nenes es van creuar amb els tres nois durant les festes locals. Segons relata, els xavals van començar a increpar-les després d’adonar-se que dues d’elles eren parella, amb insults com «maricona», «bollera», «Visca Franco» i «Visca Vox».
Davant els atacs, les menors es van defensar i van començar a enfrontar-se verbalment amb els joves. «Elles no van fugir perquè no tenen res per amagar», reivindica la pròxima de les afectades.
Un ull morat i ferides als genolls
En aquell moment, un noi d’«uns 30 anys» que va presenciar l’escena va intervenir per mediar entre les dues parts i evitar que l’enfrontament anés a més. No obstant, quan l’home va abandonar el lloc al considerar que la situació s’havia calmat, els tres joves van tornar a arremetre contra les menors. «Van començar a pegar-los i les van tirar a terra», relata la Sandra, que es mostra «indignada», conscient que l’atac «es va produir per l’orientació sexual de dues de les nenes».
Com a conseqüència de l’agressió, una de les nenes té un ull morat i diverses ferides als genolls. Després d’explicar el que havia passat als seus familiars, la menor va acudir a l’hospital per rebre assistència mèdica i posteriorment va informar dels fets la Guàrdia Civil per denunciar l’agressió homòfoba.
Concentració a la Casa del Consell
L’atac ha provocat la indignació entre els veïns d’aquesta tranquil·la localitat de poc més de 150 habitants. La resposta no s’ha fet esperar i aquest migdia més d’un centenar de persones s’han concentrat davant la Casa del Consell per participar en la marxa protesta convocada per diverses veïnes. Durant la mobilització, que ha tingut el suport de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera, s’ha llegit un manifest «per denunciar que aquestes coses no poden passar», explica la Sandra, una de les impulsores de la protesta.
«És una vergonya que això hagi passat aquí, quan a la Vall mai han passat aquestes coses. Mai hem tingut problemes entre nosaltres, i aquí hi ha gent de totes les ideologies», denuncia la dona. Segons sospita, els agressors són «tres nanos que han vingut a passar uns dies al poble», als quals retreu que hagin alterat la convivència a la localitat. «Aquí és benvingut tothom. Però cal venir a gaudir i a respectar», afirma.
«Els orangutans estan sortint de les coves»
La Sandra assegura que les menors continuen «molt afectades» pel que ha passat i que «no volen sortir al carrer perquè tenen por». «Els he dit que són ells els que han de tenir vergonya, no nosaltres. Però és una pena que aquesta gent, que abans s’amagava, ara estigui envalentida. Els orangutans estan sortint de les coves», critica la dona, que insisteix: «No volem que passin aquestes coses al poble. Enlloc, però menys aquí a la Vall».
Comunicat de l’Ajuntament
L’Ajuntament de la Vall de Gallinera ha denunciat els fets i ha manifestat «la seva repulsa i condemna davant els atacs i actituds homòfobes que s’han produït durant les festes de Benialí». En un comunicat publicat en les xarxes socials, el consistori ha reivindicat que les festes «són espais de trobada, convivència i celebració, i no hi ha lloc per a l’odi, la discriminació ni cap tipus d’agressió per raó d’orientació sexual o identitat de gènere».
Així mateix, ha traslladat «tot el nostre suport i solidaritat a les persones que hagin pogut patir aquestes actituds» i han reafirmat «el nostre compromís amb una Vall de Gallinera diversa, inclusiva, respectuosa i lliure d’
». «Defensem unes festes en les quals totes i tots puguem gaudir amb llibertat, seguretat i respecte. Contra l’odi, tolerància zero», sentencien des de l’Ajuntament.
- On es veurà millor l’eclipsi solar a Manresa?
- El regidor de la policia de Manresa afirma que Sílvia Orriols s'equivoca contractant la seva filla
- Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa
- Necrològiques per al diumenge 9 d'agost del 2026
- Què cal fer davant una invasió de minimosques a casa?
- El salt des de l’Egiba a les pastures del Pedraforca
- Rescaten en helicòpter un excursionista que havia fet bivac a una cova de Montserrat
- Una dona ofereix una llar a la Sandra, la jove trans que viu en una cova a Màlaga: «Vull que es pugui dutxar bé, que estalviï i que se’n vagi a Màlaga a complir el seu somni: obrir una botiga de moda»