INVESTIGACIÓ
Exclusiva | Els diaris policials del Mundial de futbol: Els atacs a Donald Trump i altres amenaces ultres
El president dels Estats Units va ser l’objectiu de les amenaces més surrealistes del Mundial: un vídeo d’un atac terrorista fet amb IA; una imatge de Trump vestit del general Custer i amb una fletxa clavada al front, difosa per un nadiu americà...
Els seguidors més perillosos van ser els argentins. Més de 300 ‘barras bravas’, seguidors violents, van acudir al Mundial, alguns ja tenien prohibida l’entrada al futbol al seu país
Luis Rendueles
L’FBI va coordinar durant el Mundial de futbol l’IPCC (Centre de Cooperació Policial Internacional), integrat per agències federals de seguretat nord-americanes i policies de països participants. Van rastrejar alertes terroristes, amenaces a futbolistes, seguidors violents i qualsevol incident que pogués afectar el campionat. El canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica ha accedit en exclusiva als resums dels informes diaris fets en aquest búnquer policial.
Una part del treball de l’IPCC, el centre de comandament policial durant el Mundial de futbol, va tenir a veure amb amenaces més o menys extravagants, intents d’invasió de camp, la vigilància de seguidors ultres i alguns episodis surrealistes.
Vídeo d’IA contra Trump
Algunes de les amenaces que resultaven menys creïbles van tenir a veure amb POTUS (el president dels Estats Units), nom en clau de Donald Trump.
La més elaborada en aquest sentit va tenir lloc el 22 de juny, quan un individu va publicar a X un vídeo, fet amb intel·ligència artificial, en el qual es veu algú semblant a Donald Trump jugant a futbol amb altres persones. Trump i altres individus porten samarretes d’Israel i juguen contra una suposada selecció del Líban. L’informe de l’IPCC recull el resum del vídeo, en el qual «apareixen drons i comencen a llançar explosius» sobre els jugadors. Trump mor en l’atac i en les imatges apareix llavors un noi que porta un mocador palestí.
«Fes la trucada, Trump»
El 27 de juny, l’FBI de Minneapolis va localitzar una publicació a Facebook. Era un mem de Trump vestint l’uniforme de Cavalleria, a l’estil del general Custer (el militar nord-americà derrotat pels indis sioux i xeienes en la batalla de Little Bighorn) amb una fletxa travessant-li el front. Portava per títol: «Fem que els EUA tornin a ser natius». La investigació va revelar que l’autor era un conegut natiu americà que vivia a Seattle i havia publicat aquest missatge amb motiu de les celebracions de la batalla de Little Bighorn, que va tenir lloc el juny del 1876.
Trump generava publicacions en totes direccions. Quan el futbolista estrella dels Estats Units, Folarin Balogun, va ser expulsat durant el partit contra Bòsnia i sancionat, algú va llançar una amenaça de bomba a Miami. Després, un usuari de xarxes socials li va exigir «fes la trucada, Donald Trump» i va amenaçar de col·locar bombes en seus de la FIFA. El cert és que Trump va trucar al president de la FIFA i va aconseguir que s’anul·lés la sanció i que el davanter pogués jugar el partit següent.
33 amenaces de bomba
El 8 de juliol, de fet, ja s’havien registrat 33 amenaces de bomba. Una de les més extravagants la va detectar l’FBI de Miami: un usuari d’X va escriure que, si es continuaven fent les pauses d’hidratació durant els partits, atacaria la casa del president de la FIFA, Gianni Infantino. La més preocupant va passar quan algú va assegurar que hi havia una bomba a l’autobús que traslladava la selecció anglesa per jugar la semifinal contra l’Argentina. Un agent caní (K-9) va marcar una zona de l’autobús com a positiu en explosius. Un altre agent de quatre potes el va corregir després. Va ser una falsa alarma deguda a una avaria mecànica amb pèrdua d’oli, segons els informes.
Altres amenaces que van ser vigilades amb èxit durant el Mundial van ser els possibles intents d’invasió de camp amb tota mena de motivacions. L’invasor més petit que recullen els informes dirigits per l’FBI va ser un nen de 8 anys que va mirar de saltar al camp durant el partit Argentina-Suïssa, l’11 de juliol, a Seattle. Els pares i el nen van ser expulsats de l’estadi.
Invasió del camp
Hi va haver desenes d’intents, però els invasors només van aconseguir suspendre, per uns segons, un partit del Mundial. Els informes de l’IPCC assenyalen que l’1 de juliol, durant el partit entre Bèlgica i el Senegal, cinc persones van saltar al camp de manera coordinada en el minut 32 de joc i van provocar que el joc s’aturés «durant uns 90 segons». Tots eren residents a Califòrnia.
Tots van ser detinguts, tres d’ells portaven ulleres meta per gravar la seva invasió del camp i difondre-la. La finalitat sembla que va ser propagandística. Un portava una samarreta de la marca d’apostes DUEL, una espècie de casino amb criptomonedes que va ser definit com a paradís fiscal i està molt restringit als Estats Units. La investigació va revelar que un altre dels assaltants havia ofert dies abans mil dòlars als que l’acompanyessin en el salt al camp.
‘Barras bravas’
Els seguidors ultres d’equips dels països que van participar en el Mundial van ser una altra preocupació per a l’IPCC. No n’hi van acudir gaires (els ultres són seguidors més d’equips que de països), tot i que van protagonitzar alguns incidents. Així va passar quan seguidors de l’Equador es van barallar entre ells. En realitat, va ser una baralla entre seguidors ultres del Barcelona de Guayaquil contra fanàtics d’un altre equip equatorià, el Liga Universitaria de Quito. Hi va haver dos detinguts.
Els informes van assenyalar els ultres croats com un grup per vigilar, habituats al consum d’alcohol i a portar artefactes pirotècnics. Però els ultres que van donar més feina a l’IPCC des de l’inici del Mundial van ser els ‘barras bravas’ de l’Argentina. Ja a Nova York alguns d’ells van protagonitzar una baralla contra seguidors algerians, en ple Times Square. Hi va intervenir la policia, però ningú va voler denunciar.
Estaques d’acer
Els informes de l’IPCC revelen que un col·lectiu de seguidors argentins anomenats Banda Argentina volien acudir a l’estadi de Kansas. I assenyalaven que ja hi havia en territori nord-americà 14 ultres argentins que tenien prohibida la seva entrada als estadis del seu país per comportaments violents. La xifra aniria pujant i dies després havien sigut identificats ja 300 ‘barras bravas’ argentins. El 22 de juny, tres d’ells van ser sorpresos amb claus de forja i estaques d’acer a la zona on celebraven el partit Argentina-Àustria a Dallas.
Abans de la semifinal contra Anglaterra, els ultres argentins van acabar protagonitzant una baralla entre ells, a l’enfrontar-se seguidors de diferents clubs que van coincidir al metro d’Atlanta. I en l’altra semifinal, entre Espanya i França, dos youtubers van ser interceptats quan intentaven entrar al partit amb credencials falsificades.
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