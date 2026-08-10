Alerta si reps un SMS del teu banc i una trucada que alerta d'un moviment sospitós al teu compte
Els ciberdelinqüents suplanten entitats bancàries enviant missatges que alerten de moviments sospitosos i truquen a la víctima fent-se passar per personal del banc
Regió7
Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova campanya de suplantació de la identitat de diferents entitats bancàries, com CaixaBank, per obtenir les dades dels clients. Els ciberdelinqüents combinen missatges i trucades per guanyar-se la confiança de la víctima i robar-li les dades d'accés a la banca en línia.
A diferència d'altres campanyes similars, no es limiten a enviar un únic missatge fraudulent: combinen SMS i trucades telefòniques, adapten el relat segons l'entitat bancària suplantada i generen sensació d'urgència per pressionar l’usuari. Per aconseguir-ho, poden alertar d’un suposat càrrec pendent d’aprovació que s’executarà en menys d’una hora o assegurar que s’han detectat Bizums sospitosos.
Durant la trucada, els ciberdelinqüents es fan passar pel servei de seguretat de l’entitat i intenten guanyar-se la confiança de la víctima aportant dades personals o fent referència als suposats moviments sospitosos.
Per completar l'engany, poden enviar un nou SMS amb un enllaç fraudulent que apareix dins del mateix fil de conversa que els missatges legítims del banc. Si la víctima hi accedeix, introdueix les seves credencials o segueix les instruccions rebudes durant la trucada, els ciberdelinqüents poden obtenir accés a la banca en línia i intentar autoritzar operacions fraudulentes.
Els pasos a seguir si ets víctima d'aquest frau
Davant d'aquests fets, la policia catalana recomana desconfiar desconfia de missatges que alerten de càrrecs, Bizums o moviments sospitosos que instin a actuar immediatament. Demanen no trucar als números de telèfon que apareguin en aquests missatges ni accedir als enllaços que es reben per SMS, encara que el missatge aparegui dins del mateix fil de conversa del teu banc.
La policia insta a no seguir cap instrucció sense comprovar abans que es tracta d’un contacte oficial i demanen contactar immediatament amb la teva entitat perquè pugui bloquejar l'accés al compte i adoptar les mesures de protecció necessàries si has fet clic a un enllaç sospitós o has facilitat dades.
- Sílvia Orriols, d'AC, replica al regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí: 'Qui ets tu per castrar la seva carrera professional?
- Mor Oihane Mateos, comunicadora icònica i actual directiva d’EITB, als 45 anys
- Mor un veí de Camps en caure amb el cotxe per un barranc a la BV-3008, a Fonollosa
- Un nou episodi de tempesta deixa una forta pedregada, inundacions i un arbre caigut a Llívia
- Qui és Javier Ruiz, el primer director de la nova cadena de televisió La Séptima
- Cridar no és sinònim de poder: El que realment revela la psicologia sobre els qui eleven el to de veu
- Necrològiques per al dilluns 10 d'agost del 2026
- «He de deixar que la meva filla de 14 anys surti sola amb les amigues per la festa major, on l’alcohol corre lliurement?»