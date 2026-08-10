Detenen un futbolista neerlandès a l’aeroport de València hores després d’una violació
El jutjat de Violència sobre la Dona deixa en llibertat sense mesures l’acusat, que va forçar dues vegades una noia de 18 anys, i ja ha tornat als Països Baixos
Teresa Domínguez
Just a temps. Agents de la Policia Nacional han aconseguit detenir a l’aeroport de València un futbolista neerlandès de 20 anys quan faltaven tot just uns minuts perquè pugés a un avió de tornada a Amsterdam amb els seus amics i familiars, poques hores després d’haver comès dues presumptes violacions de les quals ha estat víctima una jove de 18 anys que estava de visita a València amb dues amigues. Tots dos s’havien conegut als mateixos reservats de la discoteca on la víctima de Rafa Mir va conèixer el jugador la nit que va acabar amb la seva agressió sexual a casa de l’exvalencianista, a Bétera, per la qual ha estat condemnat a vuit anys i mig de presó.
Malgrat la contundència de la declaració de la jove davant el jutge de la plaça 6 de la Secció de Violència sobre la Dona del Tribunal d’Instància de València, Jesús Manuel Villegas, el presumpte violador va quedar en llibertat després de passar pel jutjat i actualment es troba al seu país, sense cap mesura cautelar.
Els fets van tenir lloc la matinada de dimecres passat, 5 d’agost, quan un grup d’amigues, totes elles d’un país del nord d’Europa que no es revela per preservar-ne l’anonimat, van conèixer el presumpte agressor sexual, L. Z., de 20 anys, jugador no professional d’un equip d’una regió dels Països Baixos on resideix, així com el seu germà i un amic, que també estaven de visita a València.
Després de presumir davant d’elles del seu, segons afirmava, alt poder adquisitiu, van convidar les tres joves a compartir la seva taula en un reservat de la discoteca, ubicada al recinte de la Ciutat de les Arts i les Ciències. La primera hora va transcórrer amb normalitat: van compartir begudes i van conversar distesament. En un moment determinat, segons explicaria la víctima, ella i L. Z. es van sentir atrets físicament i van acordar sortir del local per tenir un encontre íntim en un lloc més discret.
La primera relació va ser consentida; les següents, no
Tots dos van sortir junts i ell la va conduir a la part inferior d’un dels ponts propers a la discoteca, el de l’Assut de l’Or. En un primer moment, van mantenir una relació consentida de sexe vaginal, però, un cop finalitzada, va arribar l’agressió. La víctima, que ha mantingut sempre el mateix relat, assegura que en aquell instant el jove li va demanar que li fes una fel·lació, però ella s’hi va negar i li va dir que ja havien acabat i que volia tornar amb les seves amigues.
Segons explica la jove, l’acusat la va obligar a agenollar-se i va consumar aquesta primera violació, per tot seguit agredir-la sexualment de nou amb una penetració anal, a la qual la noia, aterrida, també es va negar de manera rotunda. Després, ell va marxar. Abans, però, segons assegura la víctima, va gravar part de la violació i la va compartir amb algú, una acció de la qual diu haver estat testimoni i que ara investiga la policia.
La jove va tornar a la discoteca a buscar les seves amigues i, al lavabo, els va explicar el que acabava de passar. Va ser una d’elles qui va trucar immediatament a la Policia Nacional, que va enviar una patrulla al local. En aquell moment, el presumpte agressor, el seu germà i el seu amic ja havien marxat. Els agents van acompanyar la jove a un hospital de València, on es va activar el protocol d’agressions sexuals, amb la intervenció d’agents de l’Oficina de Denúncia i Atenció a la Dona (ODAM), així com del metge forense de guàrdia i el servei de ginecologia. Durant l’exploració, els especialistes van confirmar lesions a les cames i en altres parts del cos compatibles amb el delicte descrit.
Detingut a l’aeroport
Gràcies al fet que una de les amigues havia fet fotografies dels tres neerlandesos, els investigadors de la Unitat d’Atenció a la Família i la Dona (UFAM Investigació), que es van fer càrrec del cas, van poder alertar els seus companys de l’aeroport perquè busquessin L. Z. i el detinguessin, davant la sospita que podria estar intentant tornar als Països Baixos. Van encertar. Gràcies a aquesta imatge i a la rapidesa de l’actuació, agents de la Policia Nacional de l’aeroport de Manises van localitzar i detenir el sospitós poc abans que pugés a l’avió amb destinació a Amsterdam.
Aquella nit la va passar als calabossos del complex policial de Zapadores, però, contra tot pronòstic, quan l’endemà va ser posat a disposició judicial davant la jutgessa de la plaça 1 de Violència sobre la Dona, que aquell dijous iniciava la guàrdia, la fiscalia no va sol·licitar cap mesura i la magistrada, després de consultar-ho amb el jutge de la plaça 6 que portarà el cas, va decretar la llibertat provisional. Com que no se li va imposar cap mesura, L. Z. va poder agafar aquell mateix dia un vol de tornada al seu país. Haurà de comparèixer si el jutjat el cita, tal com se li ha advertit.
Prova preconstituïda rebutjada
La policia continua pendent del volcat del telèfon de l’acusat per comprovar, tal com ha afirmat la jove, si va gravar i compartir vídeos o fotografies de la violació. Mentrestant, la víctima també ha tornat al seu país i haurà de tornar si el jutge la convoca, ja que s’ha rebutjat practicar la prova preconstituïda, una declaració amb totes les garanties que permet a les víctimes no haver de reviure els fets i que és una eina judicial habitual per evitar la revictimització de les persones que han patit un delicte.
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