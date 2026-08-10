Detinguda una de les filles i la seva parella com a presumptes autors del crim del matrimoni de Saragossa
La Guàrdia Civil manté oberta la investigació i centra els treballs en la inspecció del domicili de Javier Sánchez i Esther Latorre, històrics líders d’UAGA
Laura Carnicero
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns una de les filles del matrimoni trobat mort al seu domicili de Tauste aquest cap de setmana i la seva actual parella com a presumptes autors del doble homicidi. Així ho han confirmat fonts oficials de l’Institut Armat en un comunicat poc més de 24 hores després que es conegués la troballa dels dos cadàvers a casa seva.
La nit de dissabte 8 d’agost es van localitzar, a l’interior del seu habitatge situat a Tauste (Saragossa), els cossos sense vida de dues persones, un home i una dona, que presentaven signes de violència. Poc després es va saber que les víctimes eren Javier Sánchez, de 67 anys, i la seva dona, Esther Latorre, de 65, històrics representants de l’organització agrària UAGA i amb una llarga trajectòria de militància política a Izquierda Unida Aragó.
Des que la nit de dissabte es van trobar els cossos, hores després que diversos familiars no poguessin contactar amb ells, la Guàrdia Civil va iniciar una investigació que ha culminat amb la detenció aquest dilluns d'una de les filles del matrimoni i la seva actual parella, un home d’origen colombià, com a presumptes autors del doble homicidi.
El crim ha causat una profunda consternació a la seva localitat natal, Tauste, que ahir a la nit va celebrar una concentració de rebuig pels fets i en suport a familiars i amics de la parella. L’Ajuntament va decretar tres dies de dol oficial i les banderes onegen a mig pal.
El doble homicidi també ha deixat en estat de “xoc” l’organització agrària UAGA i Izquierda Unida, des d’on han destacat la “qualitat humana i el compromís” de Javier i Esther amb múltiples causes socials i amb el camp aragonès. La notícia de la detenció d’una de les filles del matrimoni i la seva parella com a presumptes autors del crim no ha fet més que aprofundir en el dolor i afegir interrogants a un succés que per a molts és inexplicable.
Continua la investigació
La Guàrdia Civil manté oberta la investigació amb l’objectiu de reconstruir els fets. Per fer-ho, centra els esforços en la inspecció ocular del domicili on va ser trobat el matrimoni i en la recollida d’indicis que permetin esclarir el que ha passat. Els detinguts passaran a disposició judicial al Jutjat d’Instància d’Ejea de los Caballeros.
La situació aquest diumenge a Tauste era d’incredulitat, incertesa i calma tensa. Tanmateix, no hi havia un desplegament visible de la Guàrdia Civil per buscar els presumptes autors, i només es mantenia una patrulla davant de l’habitatge on van succeir els fets. Tampoc s’hi observaven signes de violència a la porta del domicili.
Condol del president de l’Aragó
El president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, ha esperat fins avui, un cop confirmades les detencions, per traslladar el seu condol als familiars i amics de la parella assassinada.
“Commocionat pel terrible homicidi que ha acabat amb la vida de l’exsecretari general d’UAGA, Javier Sánchez, i la seva esposa”, ha escrit a les xarxes socials. “Tot el meu afecte i el meu més sentit condol als seus familiars i éssers estimats. Descansin en pau”, ha conclòs.
La família i els amics de Javier Sánchez i Esther Latorre els acomiadaran amb un acte civil a la Casa de la Cultura de Tauste, a les 19 hores.
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