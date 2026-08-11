Agressió homòfoba a Alacant: «Les nenes estan molt afectades. Han tornat al metge per noves seqüeles de l’agressió
Les víctimes de l’agressió homòfoba a Benialí presenten denúncies i busquen advocats mentre reviuen l’atac que van patir durant les festes
Alfons Padilla
Les cinc nenes de 14 anys que van ser agredides i insultades —les van anomenar «maricona» i «bollera»— per tres joves de 16 i 17 anys al crit de «Viva Franco» i «Viva Vox» a Benialí, a la Vall de Gallinera, continuen en estat de xoc. A més, pateixen noves seqüeles arran del brutal atac. Una d’elles s’ha llevat aquest dilluns amb dolor al coll i els seus pares l’han hagut de portar al metge. Mentrestant, una altra, a qui diumenge no van poder fer una radiografia de la mà lesionada perquè la tenia molt inflada, ha anat aquest dilluns a l’hospital de Dénia.
A més, s’han vist de sobte immerses en el món desconegut i aspre de presentar denúncies —ho han hagut de fer al quarter de la Guàrdia Civil de Xàbia— i buscar advocats. Estan revivint constantment l’agressió que van patir dissabte a la nit en un parc de Benialí, un poble que celebrava les seves festes, quan tres joves les van insultar i atacar per l’orientació afectiva de dues de les nenes, que són parella. «Estan molt afectades. Elles no han fet res. I tampoc no han de tenir por», han indicat des de l’entorn de les noies.
Mentrestant, Montse, del col·lectiu Orgull Rural de la Vall de Gallinera, ha qualificat d’«intolerable i molt trist» que les nenes patissin l’atac. «Tot el poble està consternat. Aquí tots entenem que dues nenes poden viure i experimentar els seus afectes lliurement i sense patir odi. Aquest poble és molt tolerant i respectuós. Sempre ha estat un refugi de tolerància. Quan celebrem l’Orgull, són les dones de més edat les que més ens donen suport i participen en tot».
Montse adverteix que els agressors, tres nois que no són de la Vall, «també són uns nens». «Hem de reflexionar sobre l’educació i sobre com pot passar que aquests joves assumeixin missatges d’odi».
Des de l’entorn de les nenes, subratllen que elles no concebien que, pel fet de viure els seus afectes amb naturalitat i llibertat, poguessin patir insults i una agressió. «Ara tot el poble les hem d’acompanyar, com vam fer en la concentració d’ahir. És important que, després del que ha passat, no tinguin por d’expressar la seva manera de ser i sentir».
Davant de l’agressió LGTBI-fòbica patida per les joves de Benialí, els Socialistes de Dénia rebutgen i condemnen uns fets que qualifiquen de «dramàtics, per les conseqüències sobre les víctimes —noies de només 14 anys— i també per l’alarmant significació social d’uns fets que impliquen, com a agressors, una població especialment jove que ha fet seva la ideologia de l’odi, la intolerància i la discriminació».
També expressen el seu estupor davant l’avenç, a la comarca, dels discursos de l’extrema dreta que, segons afirmen, «amenaça la integritat i la llibertat dels nostres joves». Els socialistes de Dénia recorden el lema «tolerància zero contra l’homofòbia», que va ser «el clam que el veïnat de la Vall de Gallinera va cridar ahir amb molta força en un exemple espontani de rebuig frontal a l’odi».
Una protesta a la qual el PSPV de Dénia assegura sumar-se «per fer d’altaveu d’aquest clam, que ha de ressonar poble per poble, casa per casa, veu a veu, obrint els cors a la inclusió i la igualtat i tancant les portes a l’odi», perquè, defensen, «totes i tots tenim la responsabilitat social i moral de blindar-nos davant discursos, moviments i partits antidemocràtics que pretenen dinamitar els drets i les llibertats aconseguits i consolidats durant anys de lluita social».
Finalment, els socialistes consideren que, com a societat, «tenim la responsabilitat social i moral de protegir els nostres joves del futur guerracivilista que volen imposar els que fan caixa amb el feixisme com a carta de presentació i les mentides, la manipulació i la desinformació com a eines de comunicació. Tenim la responsabilitat col·lectiva que els nostres joves no visquin amb por».
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