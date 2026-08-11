L’«engany» de ‘Maestra Meiga’: una santera, acusada d’estafar 11.000 euros a un empresari amb «rituals d’amor»
Un home canari denuncia que la dona el va convèncer que podia solucionar els problemes psicològics de la seva parella i aconseguir que tornés amb ell
Vanesa Lozano
Durant dos mesos i mig, va fer transferències bancàries per comprar rituals i objectes esotèrics que mai no va rebre. Quan va deixar de pagar, la santera el va «xantatjar i amenaçar» dient-li que ell i la seva nòvia «emmalaltirien» si no enviava més diners.
Es fa dir ‘Maestra Meiga’ i ‘Maestra Marie’ a la seva pàgina web, on assegura que pot solucionar «casos difícils» de parella i es descriu com a «experta en rituals d’alta potència, de retorn, lligams d’amor i unions eternes». Afirma que durant més de 15 anys ha ajudat «dones i homes a recuperar la persona estimada, segellar la seva relació i evitar la traïció». Però la Guàrdia Civil ja ha rebut dues denúncies contra ella per un presumpte delicte d’estafa, segons ha pogut saber el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.
Una d’elles la va presentar, l’1 de juliol passat, un empresari canari d’una trentena d’anys, que assegura que la santera li ha estafat gairebé 11.000 euros en només dos mesos i mig.
En la seva denúncia, recollida per la Unitat de Ciberdelinqüència de l’Institut Armat i a la qual aquest mitjà ha tingut accés, l’home explica que va conèixer la santera el 18 d’abril passat a través d’internet. Acabava de trencar la relació amb la seva nòvia, que en aquell moment patia, a més, un «problema psicològic», de manera que el jove estava «desesperat» per ajudar-la i volia tornar amb ella. Va buscar assessorament a la xarxa i va acabar caient en mans de ‘Maestra Meiga’, que, segons li va dir, vivia a Granadilla de Abona (Tenerife).
«Encanteris i bruixeria poderosa»
Per un preu mòdic i gràcies als seus coneixements de «màgia blanca» i «bruixeria poderosa», la santera ofereix ajuda a la seva web per solucionar gairebé qualsevol problema sentimental amb «rituals de lluna plena», «netejes energètiques per eliminar bloquejos, enveges o males energies que separen», «dolcificacions amoroses perquè pensi en tu amb tendresa, afecte i desig de tornar» i «encanteris d’atracció i seducció, ideals per conquerir o recuperar el desig perdut».
La dona va demanar a l’empresari canari «60 euros» per fer un primer ritual, d’acord amb la seva denúncia. Li va dir que amb aquests diners pagaria les «espelmes santeritzades» d’una botiga esotèrica que necessitava per fer el seu «treball energètic», amb el qual podria «solucionar els problemes de la seva nòvia» i aconseguir que tornessin a estar junts.
Vídeo amb el ritual de santeria
L’home ho va pagar mitjançant una transferència bancària i va rebre un vídeo amb el suposat ritual realitzat per la dona, en què es veuen diverses figures vinculades a la santeria al costat d’una fotografia de l’empresari amb la seva nòvia que l’home li havia enviat.
Després d’aquest primer «treball energètic», segons relata el jove davant la Guàrdia Civil, la santera li va anar demanant «cada vegada més diners i en quantitats cada vegada més grans», que l’empresari li va donar convençut que estaven destinats a comprar «objectes esotèrics» i a sufragar el «tractament» que ‘Maestra Meiga’ havia iniciat per ajudar-lo.
L’home denuncia que aquests productes «mai no em van arribar» i que, dos mesos i mig després del primer contacte amb la santera, amb gairebé 11.000 euros menys al seu compte bancari, tampoc no havia vist cap resultat ni cap canvi en la seva nòvia ni en la seva relació de parella.
Amenaces
Es va adonar que havia estat víctima d’una presumpta estafa. Però quan es va adonar de l’«engany», ‘Maestra Meiga’ ja tenia dades íntimes i informació personal de l’empresari i de la seva parella i, segons assegura l’home en la seva denúncia a la Guàrdia Civil, va començar a «xantatjar-lo» i «amenaçar-lo» per aconseguir que continués fent transferències de diners.
Aclaparat, l’empresari va buscar informació a la xarxa i va trobar respostes a l’Associació de Víctimes de la Santeria. La seva presidenta, Victoria Vélez de Guevara, el va assessorar i el va ajudar a presentar una denúncia contra la santera.
«S’ha obert un portal»
«Com altres víctimes, aquest home va arribar a nosaltres amb por. Ens va explicar que rebia trucades d’aquesta santera a qualsevol hora del dia i de la nit, pressionant-lo i assetjant-lo perquè continués donant-li diners. ‘Maestra Meiga’ fins i tot li havia explicat que amb els seus rituals havia obert un suposat portal que després ella no podia tancar, i que els esperits li havien comunicat que havia de continuar fent rituals fins a aconseguir tancar-lo, per evitar que li passés alguna cosa a ell o a la seva parella. De fet, quan ell es va negar a entregar més diners, ella va arribar a dir-li que, si no continuava pagant-li, ell i la seva nòvia emmalaltirien», explica Vélez de Guevara.
Després d’atendre dues persones afectades per les pràctiques d’aquesta santera, la presidenta de l’associació també va presentar una denúncia per estafa contra ella davant la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid el mes passat.
Canàries i Astúries
«Ni tan sols dona informació clara i veraç sobre el lloc des d’on practica els suposats rituals. De vegades diu que treballa des de les Canàries i altres vegades assegura que viu a La Fresneda, al concejo asturià de Siero», adverteix Vélez de Guevara.
Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb la santera denunciada per obtenir la seva versió dels fets, però no ha obtingut resposta. La web on ofereix els seus serveis continua activa i visible a la xarxa, però la dona ha desactivat l’opció de contactar amb ella a través de WhatsApp.
Persuasió coercitiva
La presidenta de l’Associació de Víctimes de la Santeria recorda que aquests casos són cada vegada més freqüents a Espanya: «Sempre hi ha persones disposades a utilitzar les teves creences per, mitjançant la persuasió coercitiva, la por i la manipulació emocional, explotar-te econòmicament fins al límit, sense tenir en compte les greus conseqüències que aquesta situació pot tenir sobre la teva vida».
Vélez de Guevara recalca que «quan una persona es troba en un moment de vulnerabilitat i algú utilitza la seva por per aconseguir nous pagaments, és important que demani ajuda i no afronti el problema en solitud». Per això, explica, «des de l’associació acompanyem les persones afectades sense jutjar-les, respectant els seus temps i circumstàncies. Oferim orientació i suport durant el procés, tant sobre com denunciar el seu cas com si busquen recursos d’ajuda psicològica i professionals especialitzats».
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Via: El Periódico
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