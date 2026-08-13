Arrest a Badalona
Cau el líder d’una banda de narcos belgues buscat a 31 països que s’amagava a Barcelona
Feia un any que s’ocultava a Sants amb documentació falsa i protecció personal
Germán González
La Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat a 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d’una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues. L’arrest ha tingut lloc després d’una investigació iniciada el 2025 per la Policia Federal de Bèlgica per l’enviament d’importants quantitats de cànnabis des dels Estats Units fins a Anvers (Bèlgica), en la qual ja s’havien practicat 28 registres i s’havien intervingut drogues, diners en efectiu i armes.
Les autoritats belgues van constatar l’existència d’una estructura criminal el màxim responsable del qual coordinava les entregues, recollides i enviaments de substàncies estupefaents, a més d’impartir instruccions a la resta d’integrants segons les funcions que tenien assignades.
Com a resultat de l’operació diversos integrants van ingressar a la presó, mentre que el presumpte líder va fugir de Bèlgica, on pesava sobre ell una pena de 15 anys de presó. La policia belga va demanar auxili internacional per a la seva localització i detenció a 30 països, entre ells Espanya.
La Guàrdia Civil va ubicar el fugitiu, que vivia al districte de Sants de Barcelona des de mitjans del 2025. Allà s’ocultava amb el recolzament de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa, mitjans de transport, diners en efectiu, protecció personal i accés a locals clandestins d’esports de contacte. Davant la perillositat del sospitós, els agents el van seguir i el van detenir a la zona de Sant Roc de Badalona.
En el moment de l’arrest el presumpte líder de l’organització portava 3.000 euros en efectiu, rellotges d’alta gamma, telèfons mòbils amb sistema de xifratge i documentació falsa per dificultar la seva identificació, que va ser verificada mitjançant la confrontació d’empremtes dactilars remeses per les autoritats belgues.
El detingut, ciutadà belga, ha sigut entregat als Jutjats de Guàrdia de Badalona i ha quedat a disposició del Jutjat Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional, que ha acordat el seu ingrés a la presó i la seva entrega a Bèlgica.
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