Investiguen un nou tiroteig a Nou Barris sense ferits ni detinguts
Els trets s'han efectuat durant la matinada d'aquest dijous
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ACN
Barcelona
Els Mossos d’Esquadra s’han desplaçat aquest dijous a la zona barcelonina de Nou Barris per un nou tiroteig tal com ha avançat ‘El Caso’ i ha confirmat l’ACN. L’avís es va emetre a les 00.51 hores de la matinada d’aquest dijous i tot apunta que es van efectuar diversos trets al carrer Riells.
La Unitat d'Investigació de la comissaria del districte de Nou Barris s'ha fet càrrec del cas per mirar d’aclarir els fets. No consten ferits ni detinguts. El passat diumenge 9 d'agost ja es va produir una situació similar a la mateixa zona de Barcelona, de matinada, també sense ferits.
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