Mor un jove agredit amb arma blanca en un carrer de Fuerteventura
Després d’estabilitzar-lo, el van traslladar en estat crític a l’Hospital General de Fuerteventura, on ha mort durant la matinada d’aquest dijous
EP
L’home, de 23 anys, que aquest dimecres a la tarda va ser apunyalat amb una arma blanca al carrer Matías López de Tuineje, a l’illa de Fuerteventura, ha mort durant la matinada d’aquest dijous, segons ha confirmat a Europa Press la Guàrdia Civil, que ara busca l’autor dels fets.
L’agressió, segons ha informat el Centre Coordinador d’Emergències i Seguretat del 112 de Canàries, es va produir cap a les 20.41 hores d’aquest dimecres, moment en què el 112 de Canàries va rebre una alerta en què s’informava que hi havia un home amb una ferida per arma blanca al carrer esmentat. Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius del Servei d’Urgències Canari (SUC), així com un metge i un infermer del centre de salut de la zona.
Un cop al lloc, van comprovar que el jove es trobava en parada cardiorespiratòria, per la qual cosa van procedir a realitzar-li maniobres de reanimació, tant bàsiques com avançades, i van aconseguir revertir la situació. D’aquesta manera, després d’estabilitzar-lo, el van traslladar en estat crític a l’Hospital General de Fuerteventura, on ha mort durant la matinada d’aquest dijous.
Ara agents de la Guàrdia Civil, encarregada d’instruir les diligències, busquen l’autor d’aquests fets i investiguen el que ha passat per conèixer els motius de l’agressió amb arma blanca que ha causat la mort del jove.
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