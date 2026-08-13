El SEM va atendre una vuitantena de consultes relacionades amb l'eclipsi, vint d'elles per afeccions oftalmològiques
Sis incidents van requerir la mobilització d'ambulàncies amb tres afectats traslladats a centres sanitaris
ACN
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 h del matí fins a les 21:30 h d’aquest dimecres passat. En aquest període, es va atendre a 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Sis d’aquests van requerir la mobilització d’ambulàncies. Tres afectats van ser traslladats a centres sanitaris, dos en estat menys greu i un en estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol (77). Del total d’incidents atesos pel SEM, 20 van ser per afeccions oftalmològiques.
Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat (12), a Barcelona Metropolitana Nord (17), a Catalunya Central (5), a Girona (14), Lleida (6), Camp de Tarragona (18), Barcelona Metropolitana Sud (6), Terres de l’Ebre (3) i Penedès (2).
En una entrevista a Catalunya Ràdio, el gerent de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre, Ferran Roche, ha reconegut que, en general, va ser una jornada tranquil·la amb un repunt de trucades al 061 que es van poder anar resolent sense problemes. “La gent ha trucat per molèsties, però no eren coses greus”, ha afegit.
Tot i això, ha reconegut que durant els pròxims dies és possible que apareguin afeccions oftalmològiques que no es perceben el mateix dia. “És més probable que apareguin lesions en els dies vinents que en aquestes primeres hores”, ha afegit, “però les mesures preventives eren importants per si hi hagués hagut per exemple una tongada d’ulleres defectuoses en algun municipi”.
Per a la gent que comenci a tenir símptomes, ha assenyalat que no li apareixerà d’un moment a l’altre, sinó que començarà a notar “alguna molèstia o alguna taca”. “Si passa, que s’adrecin al seu hospital de referència per fer una visita a l’especialista”, ha recomanat.
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