Ampli desplegament per un incendi forestal a Collserola
Es desallotja l'Espai Mireia d'Esplugues i es demana el confinament preventiu als veïns del barri de Can Caralleu
ACN -
Els Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona treballen en un incendi forestal a Collserola que afecta també el terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Els Bombers de la Generalitat han informat que presten suport als de Barcelona amb deu dotacions terrestres a la muntanya de Sant Pere Màrtir. També han proporcionat un helicòpter bombarder i un altre de suport de mitjans aeris. L'avís és de les 15.35h. Per facilitar els treballs d'extinció, s'ha restringit el trànsit a les pistes forestals, tant vies com camins; així com la Carretera de l'Arrabassada, tancada en direcció Sant Cugat. L'Ajuntament d'Esplugues ha desallotjat l'Espai Mireia per precaució i es demana el confinament preventiu als veïns del barri de Can Caralleu.
Precisament aquest divendres l'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla d'Actuació Municipal per a Risc d'Incendis Forestals en fase d'alerta, atès que la Generalitat ha situat el Barcelonès en el nivell 3 del Pla Alfa i en un risc molt alt d'incendi.
Efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) s'han desplaçat immediatament al lloc dels fets per assegurar el perímetre i regular la mobilitat. Paral·lelament, s'ha emès un avís preventiu a tots els municipis limítrofs amb el parc natural per mantenir la màxima coordinació institucional.
Fonts municipals de Barcelona han explicat que l'origen del foc seria a la zona de la Carretera de les Aigües. En l'inici de l'incendi, la columna de fum ha estat visible des de diversos punts de la capital catalana.
Es demana el confinament preventiu als veïns i veïnes del barri de Can Caralleu i es recomana a tota la població extremar les precaucions, evitar qualsevol desplaçament cap a la serra de Collserola i seguir estrictament les indicacions dels canals oficials dels cossos de seguretat i emergències.
L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha informat que el foc ja afecta el terme municipal i que s'han activat els serveis municipals. Sanz ha demanat a la ciutadania que no s'acosti a la zona i que segueixi les indicacions oficials.
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