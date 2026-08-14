Mor una dona de 84 anys en una piscina de Castelldefels
Es tracta de l’onzena víctima mortal en aquests recintes des de l’inici de la campanya de bany
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ACN
Barcelona
Una dona de 84 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels (Baix Llobregat). L’avís al telèfon d’emergències 112 s’ha rebut a les 15.04 hores per informar de l’incident, pel qual el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat tres ambulàncies. Les maniobres de reanimació no han tingut èxit. Es tracta de l’onzena víctima mortal en piscines catalanes des de l’inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. A més, des de l’inici de la campanya una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
Els Mossos d’Esquadra han mobilitzat tres unitats, dues de seguretat ciutadana i una d’investigació.
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