Set persones ateses per incidències relacionades amb l’eclipsi solar a la Catalunya central
Una dotzena de les atencions requereixen assistència amb ambulància
ACN
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès, fins aquest divendres a les 7.30 hores, 7 persones a la Catalunya central per incidències relacionades amb l’eclipsi solar a Catalunya. En el conjunt de Catalunya, hi ha hagut 153 persones afectades. D’aquest total, 12 han necessitat una ambulància, dels quals set els han traslladat a diferents centres sanitaris: un en estat crític amb traumatisme, un en estat greu, tres en estat menys greu i dos en estat lleu. La resta, 146 usuaris han estat atesos de forma telefònica pel 061 Salut Respon. Del global d’incidents gestionats pel SEM, 72 han estat vinculats amb afeccions oftalmològiques. Entre les set del matí d’aquest dimecres i fins aquest divendres, a les 7.30 hores, aquest servei ha rebut 164 trucades relacionades amb el fenomen viscut.
Per regions sanitàries, els incidents han estat a les regions de Barcelona Ciutat (19), a Barcelona Metropolitana Nord (34), a Catalunya Central (7), a Girona (20), Lleida (11), Camp de Tarragona (30), Barcelona Metropolitana Sud (16), Terres de l’Ebre (6) i Penedès (9). No s’ha registrat cap incident a l’Alt Pirineu i Aran.
D’altra banda, el sistema sanitari fins aquest dijous va notificar que havia atès 450 urgències oftalmològiques en els últims dos dies coincidint amb l’eclipsi total solar. Gran part de les visites van ser per molèsties als ulls fetes el mateix dimecres, 239 usuaris van anar a urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2 % i un 3% del total de l’activitat d’urgències hospitalàries.
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