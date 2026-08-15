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Els Bombers reben prop d’un centenar d’avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes

La majoria de trucades del telèfon d’emergències provenen del Baix Llobregat, el Segrià i el Ripollès

Els Bombers retirant un arbre caigut a causa del temporal d'aquest dissabte

Els Bombers retirant un arbre caigut a causa del temporal d'aquest dissabte / BOMBERS DE LA GENERALITAT

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ACN

Barcelona

Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest dissabte 94 avisos relacionats amb incidències provocades per les tempestes des de les 12 del migdia fins a les vuit del vespre. Entre les actuacions que han portat a terme hi havia inundacions, sanejaments o arbres caiguts, entre d’altres. També s’han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts.

Per regions, els avisos s’han concentrat sobretot a comarques centrals, a la regió metropolitana i a Lleida. Paral·lelament, el telèfon d’emergències ha gestionat fins a les 20 h un total de 157 comunicacions relacionades amb 95 incidents per la pluja. La majoria dels avisos s’han originat al Baix Llobregat (18%), Segrià (17%) i Ripollès (12%).

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