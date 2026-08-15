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Accident aeri

Un home resulta ferit greu en un accident de parapent a Arbolí (Baix Camp)

L’aparell ha caigut a uns trenta metres de la zona d’enlairament

Localitzat el cadàver del parapentista accidentat a Àger dissabte

Un helicòpter de rescat dels Bombers de la Generalitat

Un helicòpter de rescat dels Bombers de la Generalitat

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ACN

Un home ha resultat ferit de gravetat en un accident de parapent a Arbolí (Baix Camp). L’aparell ha caigut a uns 30 metres de la zona d’enlairament de la TV-7092 i un dels dos ocupants ha patit un fort cop al maluc.

Els Bombers han rebut l’avís a les 15.30 hores d’aquesta tarda i han pogut tancar el rescat poc després de les 17.00 hores de la tarda. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat.

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L’home accidentat ha sigut traslladat a l ’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

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