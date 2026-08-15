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La pluja obliga a tallar la C-25, a Osona, durant vint minuts

Una tempesta ha descarregat amb força pels volts d'un quart de tres de la tarda i s'ha acumulat aigua a la via al seu pas per a Sant Julià de Vilatorta

Foto d'arxiu de la C-25 al seu pas pel viaducte d'Osomort

Foto d'arxiu de la C-25 al seu pas pel viaducte d'Osomort / Mar Martí / ACN

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ACN

Sant Julià de Vilatorta

Aquest dissabte al migdia, pels volts d'un quart de tres de la tarda, s'ha tallat la C-25 al seu pas per Sant Julià de Vilatorta (Osona) en tots dos sentits a causa d'una tempesta. La forta precipitació ha deixat acumulació d'aigua a la via. Segons ha informat Trànsit, s'ha decidit tallar la via durant uns vint minuts per garantir la seguretat dels vehicles. Actualment la via està reoberta sense cap afectació.

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