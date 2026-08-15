Quatre detinguts a Biscaia acusats d’agredir sexualment una menor de 14 anys
Tres d’ells havien contactat amb la víctima per les xarxes socials i l’Ertzaintza investiga tres persones més per facilitar-li droga
EFE
L’Ertzaintza ha detingut quatre homes, d’entre 19 i 54 anys, acusats d’agredir sexualment una menor de 14 anys a Biscaia, amb qui tres d’ells havien contactat a través de les xarxes socials, i ha investigat tres persones més per facilitar-li droga, segons ha confirmat el cos aquest dissabte a EFE.
El cas es remunta al passat 16 de juny, quan la jove va acudir a la comissaria d’Ibaizabal per denunciar una agressió sexual que hauria tingut lloc dos dies abans en un local de Basauri.
La menor va assenyalar en la denúncia que l’autor va ser un home de 39 anys, que a més la va gravar amb el mòbil. Els agents el van detenir aquell mateix dia a Basauri. Tenia antecedents policials i havia estat arrestat en dues ocasions anteriors.
Arran de les indagacions, la policia basca va considerar que hi podia haver més implicats i va traslladar el cas al seu grup especialitzat en delictes contra menors.
Entre juliol i principis d’agost, els investigadors van localitzar tres homes més que havien parlat amb la menor a través de les xarxes socials amb contingut sexual i que, presumptament, van mantenir relacions amb ella sabent que no havia assolit l’edat de consentiment sexual, fixada a Espanya en els 16 anys.
El 16 de juliol, un mes després de presentar-se la denúncia, van detenir a Bilbao un jove de 19 anys, sense antecedents, que va passar a disposició judicial aquell mateix dia.
El 23 de juliol van arrestar a Erandio un altre jove, amb antecedents per tràfic de drogues. El 5 d’agost van detenir a Barakaldo el quart home, de 54 anys, també sense antecedents i posat a disposició judicial aquella mateixa jornada.
Als quatre se’ls acusa d’un presumpte delicte d’agressió sexual a una menor de 16 anys. La investigació apunta, a més, a tres homes més, de 17, 21 i 28 anys, als quals s’atribueix haver facilitat droga a la víctima. Tots els detinguts i investigats són espanyols.
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