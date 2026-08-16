Successos
Una batalla campal a Lleida acaba amb cinc ferits, quatre d’ells menors
Un grup d’almenys trenta persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol van començar a perseguir i agredir un grup de joves que es trobava al Parc sobre les Vies
El Periódico
Una batalla campal aquesta nit per la zona del Parc sobre les Vies de Lleida amb un centenar de persones presents, s’ha saldat amb cinc ferits, quatre d’ells menors d’edat, segons ha informat el diari Segre i ha pogut confirmar aquest diari. Un grup d’unes trenta persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons van arribar juntes al parc situat al costat del carrer Rosa Parks i l’avinguda Sant Ruf i van començar a perseguir i agredir un grup de joves. Segons fonts dels Mossos, es tracta de dos grups de magribins i pakistanesos enfrontats i coneguts per la zona.
La baralla va succeir cap a les 22 hores de la nit, un dia després que es produís una agressió a la mateixa zona per part de dos menors que van ser detinguts i que la policia relaciona amb robatoris. Segons explica Segre citant fonts, els agressors es van dividir en dos fronts per atacar les seves víctimes. La majoria de ferits eren menors d’edat i hi va haver tres ferits d’arma blanca, dos menors i un major d’edat, segons fonts de la Guàrdia Urbana de Lleida. Els joves ferits van haver de ser evacuats pel SEM a l’Hospital Arnau de Vilanova i al CUAP Prat de la Riba. De moment, s’investiguen les circumstàncies i les causes que van provocar la baralla. S’ha detingut una persona com a presumpta autora d’un delicte d’homicidi dolós en grau de temptativa.
Larrosa es reunirà amb Guàrdia Urbana i Mossos
La batalla campal va obligar el desplegament de diverses ambulàncies i vehicles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, i va passar quan moltes persones eren a les terrasses de bars a prop del parc, una zona mixta freqüentada. Després del succés, els Mossos han reforçat la seva presència a la zona. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i les tinents d’alcalde Cristina Morón i Carme Valls es reuniran aquest dilluns amb els comandaments de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra per fer seguiment dels fets i de l’actuació policial portada a terme. Posteriorment, a les 12.30 h, s’atendrà els mitjans de comunicació per informar del succés.
Tant el grup municipal de Junts per Catalunya com el PP de Lleida han mostrat preocupació pels «episodis de violència». En un comunicat, Junts alerta que no es pot permetre que les baralles es «normalitzin» als carrers. «Els lleidatans tenen dret a sentir-se segurs i les administracions tenim l’obligació d’actuar»,i ndica la portaveu i candidata de Junts, Violant Cervera. «No podem esperar que hi hagi una baralla per actuar», afirma Cervera, que considera que no es pot esperar que els incidents es repeteixin per intervenir i reclama una política de seguretat basada en la prevenció i l’anticipació.
Per la seva banda, el líder del PP de Lleida, Xavier Palau, ha asseguratque i a la ciutat «reina el caos» i ha reclamat mesures immediates al govern municipal per millorar la seguretat, segons ha informat aquest diumenge el partit en un comunicat. El líder popular ha assegurat que la situació a Lleida és de «descontrol i inseguretat», a més de criticar el govern municipal per no haver previngut uns fets que, segons sosté, ja havien sigut advertits dies abans.
Palau també ha reclamat al govern socialista de la Paeria una presència policial més gran en els punts conflictius, una millor coordinació entre els cossos de seguretat i mesures de prevenció davant situacions que puguin ser previsibles, a més d’un pla específic per garantir la convivència i la seguretat als carrers.
El líder del PP ha vinculat els problemes de seguretat amb la immigració, afirmant que Lleida està important comunitats que conserven «comportaments primitius i medievals», i ha afegit que la ciutat necessita ordre, seguretat i un govern amb rumb.
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