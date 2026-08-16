Reincidència
Detingut a Tarragona un home que es dedicava al furt de les propines a diversos establiments
Detingudes sis persones a Barcelona en un dispositiu contra el robatori de cadenes i polseres
ACN
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Tarragona un home de 39 anys com a presumpte autor de quatre furts. Així mateix, també se li atribueix un delicte de robatori amb violència i intimidació. La detenció va tenir lloc dijous al voltant de les 19.45 hores i el detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
Segons els Mossos, l’arrestat acumula una dotzena d’antecedents policials i ara se’l relaciona amb diversos furts a tres establiments de Tarragona i un de Cambrils. L’home aprofitava la seva entrada als establiments per sostreure les propines, entre altres objectes.
El primer dels fets es remunta al 7 de juliol, quan va accedir a un local del carrer Mallorca de Tarragona i va sostreure diners en efectiu, un bolso i un moneder, així com altres objectes personals dels propietaris. El 29 de juliol, el lladre va tornar a actuar en un establiment del carrer Mossèn Salvador Ritort i Faus de la mateixa ciutat. En aquella ocasió, i aprofitant la distracció dels treballadors, es va apoderar també dels diners en efectiu que contenia el pot de les propines.
El 4 d’agost, el propietari d’un comerç del carrer Falset va ser agredit per aquesta mateixa persona quan fugia amb el recipient d’una entitat benèfica que contenia bitllets i monedes. Tot i que va poder recuperar el recipient, el lladre va aconseguir abandonar el lloc després de sostreure-li el telèfon mòbil.
El 8 d’ agost va tornar a actuar en un altre establiment del carrer Lleida de Tarragona. A més d’apoderar-se de diners en efectiu, també va sostreure una ronyonera amb targetes de crèdit, documentació personal i les claus d’una vivenda.
Finalment, l’11 d ’agost va accedir a un local situat al passeig de Sant Joan Baptista de la Salle de Cambrils (Baix Camp),on novament, aprofitant una distracció dels treballadors, es va emportar el pot amb els diners procedents de les propines dels clients. En la majoria dels casos, les accions van quedar gravades per les cambres de seguretat dels establiments afectats.
Finalment, fruit de les gestions realitzades pel Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona, es va aconseguir detenir-lo aquest dijous. Per la seva banda, la Unitat d’Investigació de la mateixa comissaria li va atribuir el robatori amb violència comès el 4 d’agost al carrer Falset.
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