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En coma un jove italià de 21 anys després de patir una agressió al parc del Fòrum de Sant Adrià del Besòs

Un acompanyant de la víctima també va ser agredit tot i que no va necessitar assistència sanitària

Lateral d'una ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques, amb el telèfon 112

Lateral d'una ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques, amb el telèfon 112 / Laura Fíguls

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ACN

Barcelona

Un jove de nacionalitat italiana de 21 anys va ser traslladat a l’hospital el passat 12 d’agost després de patir una agressió al parc del Fòrum de Sant Adrià del Besòs, segons ha avançat ‘La Vanguardia’ i han confirmat a l’ACN fonts dels Mossos d’Esquadra. La policia compta amb la denúncia dels fets i el cas està en mans de la unitat d’investigació dels Mossos de Badalona. Un acompanyant de la víctima també va ser agredit, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris.

Els Mossos no detallen l’estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït després de l’agressió per part d’un grup de persones que va patir quan sortia d’una discoteca.

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