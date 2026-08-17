Un incendi en un taller a Lleida enfonsa el terra de la primera planta del bloc i obliga a desallotjar nou edificis
Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes del foc i l’immoble ha quedat en estat “ruïnós”
ACN
Un incendi en un taller d’un baix al carrer Vallès de la ciutat de Lleida ha enfonsat el terra de la primera planta de la finca afectada durant la nit d’aquest diumenge a dilluns i ha obligat a desallotjar nou edificis propers, segons han detallat a l’ACN els Bombers de la Generalitat de Catalunya. No hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. L’incendi s’ha propagat molt ràpidament i l’edifici ha quedat en estat “ruïnós” per l’afectació “total” de les flames.
El foc d’alta intensitat era visible al pati de llums, descriuen els Bombers. Els Mossos d’Esquadra han explicat a l’ACN que encara estan investigant la causa inicial de l’incendi.
El taller on ha començat l’incendi és un magatzem amb molt material acumulat, per la qual cosa el foc s’ha propagat ràpidament. Els Bombers continuen durant el matí d’aquest dilluns amb les feines d’inspecció de la finca afectada.
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit
- La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: 'Volem que ens diguin la veritat
- Montserrat: 40 anys d’uns focs devastadors i d’una imatge icònica