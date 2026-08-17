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Un incendi en un taller a Lleida enfonsa el terra de la primera planta del bloc i obliga a desallotjar nou edificis

Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes del foc i l’immoble ha quedat en estat “ruïnós”

Foc a l'immoble de Lleida afectat per l'incendi

Foc a l'immoble de Lleida afectat per l'incendi / cedida

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ACN

Lleida

Un incendi en un taller d’un baix al carrer Vallès de la ciutat de Lleida ha enfonsat el terra de la primera planta de la finca afectada durant la nit d’aquest diumenge a dilluns i ha obligat a desallotjar nou edificis propers, segons han detallat a l’ACN els Bombers de la Generalitat de Catalunya. No hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. L’incendi s’ha propagat molt ràpidament i l’edifici ha quedat en estat “ruïnós” per l’afectació “total” de les flames.

El foc d’alta intensitat era visible al pati de llums, descriuen els Bombers. Els Mossos d’Esquadra han explicat a l’ACN que encara estan investigant la causa inicial de l’incendi.

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El taller on ha començat l’incendi és un magatzem amb molt material acumulat, per la qual cosa el foc s’ha propagat ràpidament. Els Bombers continuen durant el matí d’aquest dilluns amb les feines d’inspecció de la finca afectada.

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Dotacions de Bombers treballen a l'incendi de Lleida / Cedida

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