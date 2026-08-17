Lesions greus
Els Mossos investiguen una agressió al Fòrum a un jove italià que està en coma induït
La víctima va rebre un cop per l’esquena i després puntades de peu quan estava a terra
Germán González
Des del 12 d’agost, Nicola Maggiotto, de 21 anys i veí d’Asolo (Treviso), està ingressat en coma induït a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital del Mar després de rebre una pallissa a la sortida d’una discoteca al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. El seu pronòstic és reservat però es troba estable. El jove passava amb vuit amics unes vacances a Barcelona quan un grup de persones el va atacar prop d’una parada de taxis.
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Badalona han iniciat una investigació per mirar de determinar les causes de la baralla i trobar els agressors, que segons els testimonis seria un grup nombrós de persones que parlaven espanyol. Els pares del Nicola van volar a Barcelona després de conèixer l’agressió i han interposat una denúncia. Els agents han pres declaració a diversos testimonis i han revisat les imatges de les càmeres de seguretat de la zona.
Els amics van explicar que al sortir de la discoteca Sea Beach al Port Forum van començar a parlar amb un grup de joves però que el to era cordial en un primer moment. Poc després, els italians es van dirigir cap a una parada de taxis propera, mentre que Nicola i el seu amic es van quedar més enrere. Va ser en aquell moment, segons aquests joves, que una persona de l’altre grup el va agredir per darrere i al caure es va colpejar contra el terra.
Altres membres del grup agressor van aprofitar que era a terra per donar-li puntades de peu i cops de puny, tot i que els amics de Nicola es van interposar per intentar aturar l’agressió. Segons aquests testimonis, els agressors van fugir quan van sentir les sirenes de la policia. Una ambulància va traslladar el jove a l’hospital, on li van diagnosticar lesions cerebrals greus. El seu pronòstic és reservat. Els sanitaris van atendre un dels amics que el van ajudar però per lesions lleus a la cara.
Les primeres hipòtesis descartarien que es tractés d’un robatori i els Mossos intenten saber si entre els dos grups hi va haver algun intercanvi d’insults o amenaces abans de l’enfrontament, malgrat que els italians ho neguen. L’agressió, que va tenir lloc cap a les deu de la nit del passat 12 d’agost, ha causat un gran enrenou a Itàlia, i la majoria dels mitjans del país se n’han fet ressò i han informat sobre la brutal pallissa que va patir Nicola. També diversos polítics i càrrecs institucionals italians, lligats al partit de Giorgia Meloni, han expressat la seva indignació ii han traslladat el seu suport a la família.
Segons Rai News, el Consolat italià a Barcelona està prestant assistència a la família del Nicola i a l’altre jove italià agredit.
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