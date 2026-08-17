El tiroteig «dantesc» de Huelva per un ajustament de comptes entre clans: el menor mort no tenia res a veure amb la família
L’alcalde de la localitat onubenca, Jenaro Orta, explica que es tracta d’una situació excepcional i demana cautela mentre es busca els assaltants
Domingo Díaz
L’alcalde d’Isla Cristina, Jenaro Orta, ha explicat davant dels mitjans de comunicació, a les portes de l’Ajuntament, que el tiroteig en què aquest diumenge van morir tres persones va deixar una «situació dantesca» al barri: «Una imatge que no se li oblidarà a ningú en la vida. Allà els veïns són gent humil i pacífica. Estaven mirant amb molta calma què havia passat fins que van arribar els familiars. Només tinc a la memòria un altre moment d’aquest tipus, amb un silenci abismal trencat únicament pel plor de la família».
La principal hipòtesi apunta a un ajustament de comptes entre clans. Els assaltants van acabar amb la vida de tres persones: una dona de 62 anys, la seva filla de 39 anys, embarassada de vuit mesos (el fetus també ha perdut la vida), i un jove de 16 anys que no tenia res a veure amb aquesta família. A més, el nét i fill de les víctimes està ferit de gravetat pels trets. Els serveis d’emergències del 061 el van trobar dins de casa seva, on s’havia traslladat pel seu propi peu després de rebre l’impacte a la via pública. Hi ha un altre jove ferit pel fregament d’una bala, però no presenta ferides de gravetat.
Orta ha recalcat que «els dos assassins van intentar cremar el vehicle» en què viatjaven, en una pineda, per despistar els efectius de seguretat. «Un cop vam sufocar l’incendi, vam poder acostar-nos al barri i assabentar-nos del que estava passant», ha afirmat l’alcalde.
De moment, els dos homes que anaven en la motocicleta i van obrir foc contra els vianants continuen en parador desconegut. Segons la subdelegada del Govern, María José Rico, encara és aviat per parlar de «detencions».
Rico també ha parlat amb els mitjans a les portes de l’Ajuntament d’Isla Cristina aquest matí. «Tot apunta a un ajustament de comptes entre diferents clans, però totes les línies d’investigació estan obertes. Reitero la cautela, la prudència, i els demanem que siguin cauts i prudents», ha assenyalat Rico.
La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un dispositiu de seguretat per evitar que es pugui tornar a produir un enfrontament similar. «Es mantindrà durant el temps que sigui necessari», ha explicat Rico. A més d’Isla Cristina, els agents són presents al barri d’El Torrejón, a Huelva capital, on es va produir el primer incident el 2024.
Ni l’alcalde ni la subdelegada del Govern han confirmat que les disputes familiars tinguessin relació amb el narcotràfic. Tanmateix, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, sí que ho ha relacionat amb el narcotràfic en una publicació a X, que ha acompanyat del missatge: «Això és insuportable. El narcotràfic no pot campar al seu aire per Andalusia».
«Res no indica que això pugui tornar a passar»
Rico ha assegurat que es tracta d’un «fet puntual». L’alcalde d’Isla Cristina ha volgut agrair a la Subdelegació del Govern que es tanqués el municipi poc després dels fets per intentar localitzar els assaltants. «No estem acostumats a això. Som un poble turístic i mariner», ha remarcat.
El que va passar aquest diumenge està relacionat amb un succés del 2024. «La brigada d’investigació ens ha dit que tot apunta a un tiroteig del 2024, a un altre fet del 2025. La resta de la família és la que ha patit el que ha passat», ha conclòs l’alcalde d’Isla Cristina.
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats