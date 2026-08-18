Els incendis de llamp al Pirineu, un repte per als Bombers per la dificultat d’accés al terreny
El sotsinspector del cos d'emergència Xavier Castellarnau analitza la campanya forestal al Pirineu i posa com a exemple els diversos incendis de llamp del 31 de juliol
"La campanya forestal del 2026 ha vingut marcada per entrades d’ones de sud, masses d’aire càlides i seques, amb una especial afectació al sector dels Pirineus". És l’anàlisi que fa Xavier Castellarnau, sotsinspector dels Bombers de la Generalitat, sobre un estiu especialment complex pel que fa al risc d’incendi forestal en aquest territori. Les condicions meteorològiques han afavorit també l’aparició d’incendis provocats per llamps, un tipus de foc que, en zones de muntanya, presenta una dificultat afegida per als equips d’emergències: arribar fins al punt on crema.
«Els incendis de llamp a la zona del Pirineu es caracteritzen per la dificultat d’accés amb vehicles rodats, camions. És complicat o fins i tot és impossible», explica Castellarnau. Aquesta situació obliga els Bombers a adaptar la seva estratègia i a recórrer especialment a mitjans aeris.«Es centra molt en l’ús de personal helitransportat amb feines molt concretes i puntuals que nosaltres tenim preidentificades i el desplegament de mitjans aeris», detalla el sotsinspector.
Un exemple d’aquesta problemàtica es va viure el 31 de juliol, quan una tempesta va recórrer el Pirineu i el Prepirineu i va deixar diversos incendis de llamp. Dos dels focs es van declarar a la Catalunya central, concretament a Navès i Borredà. A Borredà, l’incendi es va situar en una zona de difícil accés i els Bombers hi van haver de treballar amb eines manuals i personal del GRAF helitransportat, a més del suport d’un helicòpter bombarder. El foc de Navès, a la Vall d’Ora, va arribar a cremar amb intensitat i va requerir un desplegament important de mitjans terrestres i aeris.
La mateixa tempesta també va originar focs a Senet, a l’Alta Ribagorça, i a Abella de la Conca i Llimiana, al Pallars Jussà. En total, els Bombers van haver de distribuir els efectius entre diversos punts afectats simultàniament.
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