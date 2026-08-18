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Mor el passatger d'un cotxe en un accident al canal d’Urgell i detenen el conductor, que havia fugit

Ja són 86 les persones que han mort en sinistres viaris a les carreteres catalanes

El canal d'Urgell en una imatge d'arxiu

El canal d'Urgell en una imatge d'arxiu / Roger Segura / ACN

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ACN

Golmés

Un home ha mort en un accident al canal d’Urgell, a Golmés (Pla d’Urgell), i els Mossos han detingut el conductor del vehicle, que conduïa sota els efectes de l’alcohol i va fugir del lloc sense socórrer la víctima ni trucar als serveis d’emergències. El sinistre va tenir lloc diumenge a la tarda, quan es va rebre l’avís de la presència d’un vehicle bolcat al canal. Quan s’ha pogut treure, s’ha comprovat que a l’interior del vehicle hi havia una persona morta en la posició de passatger davanter. Es tracta d’un home de 42 anys, V.R., de nacionalitat romanesa i veí de Mollerussa. El punt de l’accident és el Camí del Salt del Duran. L’avís es va rebre a les 19.49 hores.

Els Mossos han localitzat el conductor i l’han detingut per homicidi imprudent, omissió del deure de socors i conduir sota els efectes de l’alcohol.

Arran de l’accident es van activar quatre patrulles de Mossos i quatre dotacions dels Bombers.

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Segons les dades provisionals del Servei Català de trànsit, des de principi d’any 86 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes i 33 eren ocupants de turismes, furgonetes o camions. Entre les víctimes mortals també hi ha 9 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i 1 de patinet. 

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