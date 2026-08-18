Novè tiroteig a Catalunya en deu dies: els Mossos investiguen trets a Badia del Vallès
Els agents van localitzar diverses beines a l’avinguda de la Mediterrània després de rebre l’avís dilluns a la nit
Germán González
Badia del Vallès va registrar aquest dilluns a la nit el novè tiroteig en deu dies a Catalunya, tots ocorreguts a l’àrea de Barcelona. Els Mossos d’Esquadra investiguen aquest incident amb armes de foc, que va tenir lloc cap a dos quarts d’onze de la nit a l’avinguda del Mediterrani de la localitat del Vallès. Quan hi van arribar, els agents van trobar beines al terra, que van recollir per analitzar-les, però no hi havia cap ferit.
Com és habitual, l’incident va provocar inquietud entre els veïns, tot i que des de l’Ajuntament de Badia del Vallès es va fer una crida a la calma, tal com va avançar el Diari de Sabadell. Per la seva banda, la formació política Som de Badia va expressar a través de les xarxes socials la seva «preocupació» pel tiroteig. «Davant de situacions com aquesta, no volem alarmisme. Volem informació, responsabilitat i respostes. La seguretat i la tranquil·litat dels veïns i veïnes han de ser sempre una prioritat», van afegir.
Segons fonts policials, tot apunta que un grup criminal hauria disparat a l’aire per intimidar uns rivals, una pràctica habitual entre organitzacions dedicades al narcotràfic que exhibeixen armes de foc. En aquest sentit, des dels Mossos recorden que aquests delinqüents no solen anar pel carrer amb pistoles i que només les treuen quan les han d’utilitzar, com en aquests trets d’advertència.
Per això, l’actuació policial se centra tant en els controls preventius, amb escorcolls en zones on solen concentrar-se aquests delinqüents, com en la investigació de bandes organitzades de narcotraficants que disposen d’aquest tipus d’armes. Els Mossos han expressat la seva preocupació en detectar que aquests grups adquireixen pistoles o escopetes per defensar-se d’altres bandes, cometre assalts i dur a terme accions intimidatòries, com la majoria dels tirotejos que es registren a Catalunya.
En aquest sentit, des de fa uns dies els Mossos han incorporat detectors de metalls portàtils. Els agents que surten a patrullar porten aquests dispositius per si han de fer un escorcoll ràpid a algun sospitós. Tot i que estan pensats principalment per detectar armes blanques, fonts policials assenyalen que també poden servir per trobar pistoles en cas que els delinqüents se’n desprenguin en algun lloc de difícil accés, com ara un contenidor o un descampat.
Els Mossos ja han començat a fer escorcolls amb aquests dispositius a Barcelona i la seva àrea metropolitana, en el marc dels controls previstos en el Pla Daga, que periòdicament es duen a terme en zones d’oci, parcs, transport públic i espais on es concentren sospitosos vinculats al narcotràfic, com la Zona Franca. Els agents indiquen que les armes, tant llargues com curtes, solen trobar-se principalment en les entrades i escorcolls de grups criminals. A més, fonts policials recorden que cada vegada localitzen més pistoles en lloc d’escopetes, fet que apuntaria a un canvi de tendència entre els delinqüents, ja que són armes més fàcils d’amagar.
Vuit en una setmana
Els Mossos investiguen el tiroteig de Badia com els altres vuit que es van produir la setmana passada a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El primer va ser el diumenge 9 d’agost al barri del Verdum, on hi va haver un enfrontament a trets sense ferits. Dies més tard, al Raval, es va registrar una altra baralla entre grups de dominicans i magribins que va acabar amb diversos trets. La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir dues persones.
La setmana passada també es van registrar tirotejos a l’Hospitalet de Llobregat —on un home va disparar a l’aire després d’una discussió—, al Prat de Llobregat —on hi va haver dos incidents amb armes de foc en només tres hores al barri de Sant Cosme, relacionats amb el narcotràfic— i als barris de Can Peguera i Bon Pastor de Barcelona.
Aquests dos últims, ocorreguts la nit de dijous i dissabte de la setmana passada, podrien estar relacionats i haurien estat protagonitzats per clans d’ètnia gitana pel control del narcotràfic a la zona. En cap d’aquests tirotejos hi va haver ferits, tot i que els Mossos analitzen les beines trobades.
La matinada del passat 15 d’agost també hi va haver un tiroteig a Terrassa. Persones sense identificar van obrir foc des d’un vehicle contra un grup que caminava pel carrer. Els Mossos van trobar restes de sang i, posteriorment, des de MútuaTerrassa els van informar que hi havia anat una persona ferida. A més, gairebé a la mateixa hora, es va registrar un altre tiroteig a Sabadell, després que els veïns sentissin detonacions al carrer. Fonts policials asseguren que aquests dos últims incidents no estan relacionats.
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