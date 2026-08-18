Successos
Novè tiroteig a Catalunya en deu dies: els Mossos investiguen trets a Badia del Vallès
Els agents van trobar beines a terra però cap ferit
Dos tirotejos en una mateixa nit al barri de Sant Cosme del Prat
Germán González
Badia del Vallès va registrar aquest dilluns a la nit el novè tiroteig en deu dies a Catalunya, tots ocorreguts a l’àrea de Barcelona. Els Mossos d’Esquadra investiguen aquest incident amb armes de foc que va passar cap a dos quarts de deu de la nit a l’avinguda del Mediterrani de la localitat del Vallès. Quan hi van arribar, els agents van trobar beines de bala a terra, que van recollir per analitzar-les. No hi va haver cap ferit.
Com és habitual, l’incident va provocar inseguretat als veïns, tot i que des de l’Ajuntament de Badia del Vallès es va fer a una crida a la calma, tal com va avançar el Diari de Sabadell. Per la seva banda, la formació política Som de Badia va expressar per xarxes socials la seva «preocupació» pel tiroteig. «Davant situacions com aquesta, no volem alarmisme. Volem informació, responsabilitat i respostes. La seguretat i la tranquil·litat dels veïns i veïnes han de ser sempre una prioritat», van afegir.
Segons fonts policials, tot apuntaria que un grup criminal hauria disparat a l’aire per intimidar uns rivals, una pràctica habitual entre organitzacions dedicades al narcotràfic que fan ostentació de l’ús de les armes de foc. En aquest sentit, des de Mossos es recorda que aquests delinqüents no solen anar pel carrer amb pistoles i que únicament les treuen quan han d’utilitzar-les, com en aquests trets d’advertència.
Per això, l’actuació policial se centra tant en els controls preventius amb registres en zones on solen estar aquests delinqüents i en investigació de bandes organitzades de narcotraficants que disposen d’aquestes armes. Els Mossos han expressat la seva preocupació al detectar que aquests grups adquireixen pistoles o escopetes per defensar-se d’altres bandes, per cometre assalts i per fer accions intimidatòries, com la majoria de tirotejos que es registren a Catalunya.
En aquest sentit, des de fa uns dies els Mossos han incorporat detectors de metalls portàtils. Els agents que surten a patrullar porten aquests dispositius per si han de fer un registre ràpid algun sospitós. Tot i que està pensat per a armes blanques, fonts policials assenyalen que també poden servir aquests detectors per trobar pistoles en cas que els delinqüents se’n desfacin en algun lloc de difícil accés, com un contenidor o un descampat.
Els Mossos ja han començat a fer registres amb aquests dispositius a Barcelona i la seva àrea metropolitana dins dels controls previstos en el Pla Daga que periòdicament es duen a terme en zones de lleure, parcs, transport públic i llocs de concentració de sospitosos vinculats al narcotràfic, com la Zona Franca. Els agents indiquen que les armes, tant llargues com curtes, solen trobar-se principalment a les entrades i registres de grups criminals. A més, fonts policials recorden que cada vegada més localitzen pistoles en comptes d’escopetes, cosa que marcaria un canvi de tendència entre els delinqüents al ser armes que es poden amagar millor.
Vuit en una setmana
Els Mossos investiguen el tiroteig a Badia com els altres vuit produïts la setmana passada a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El primer va ser el 7 d’agost al Raval es va registrar una altra baralla entre grups de dominicans i magribins que va acabar amb varis trets. Hi va haver dos detinguts per la Guàrdia Urbana de Barcelona. Dos dies més tard al carrer Almansa, i el barri de Verdum amb un enfrontament a trets sense ferits entre dues bandes rivals. Es dona la circumstància que en aquest carrer va tenir lloc un crim uns dies abans, quan un home va ser assassinat amb arma blanca per la parella de la seva exdona.
També la setmana passada es van registrar tirotejos a l’Hospitalet (un home va disparar a l’aire després d’una discussió), al Prat de Llobregat (hi va haver dos incidents amb armes de foc en tot just tres hores al barri de Sant Cosme relacionats amb el narcotràfic) i als barris de Can Peguera i Bon Pastor de Barcelona.
Aquests dos últims, que van tenir lloc dijous a la nit i dissabte de la setmana passada, podrien estar relacionats i els haurien protagonitzat clans d’ètnia gitana pel control del narcotràfic a la zona. En cap d’aquests tirotejos hi va haver ferits, tot i que els Mossos analitzen les beines trobades.
La matinada del 15 d’agost passat també hi va haver un tiroteig a Terrassa. Persones sense identificar van obrir foc des d’un cotxe contra un grup de sud-americans que caminava pel carrer. Els Mossos van trobar restes de sang però després des de la Mútua de Terrassa els van informar que havia acudit una persona ferida.
A més, gairebé a la mateixa hora, es va registrar un altre tiroteig a Sabadell, ja que els veïns van escoltar detonacions al carrer. Fonts policials asseguren que aquests dos últims incidents no estan relacionats.
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