Un home es presenta als jutjats de Mallorca i diu que fa deu dies que busca la seva dona per matar-la
L’individu, que tenia una ordre d’allunyament, va quedar detingut per un delicte d’amenaces greus
La Policia Nacional va localitzar la víctima i va comprovar que es trobava bé i en un lloc segur
Xavier Peris
La Policia Nacional va detenir ahir un individu que es va presentar als jutjats de Manacor (Mallorca) i va demanar parlar amb el jutge de guàrdia. L’home va dir que volia que l’enviessin a la presó perquè feia deu dies que buscava la seva exdona per matar-la. Els agents van comprovar que l’home tenia una ordre d’allunyament i van fer gestions immediates per localitzar la víctima. Finalment, van comprovar que es trobava bé i en un lloc segur.
Segons informa la Policia Nacional, els fets van passar ahir dimarts, quan un home es va presentar a les dependències judicials de Manacor exigint parlar amb un jutge. Va dir que volia ingressar a la presó perquè feia deu dies que buscava la seva dona per matar-la. Els vigilants de seguretat del jutjat van alertar la Policia, que va enviar dues patrulles al lloc. Allà, els agents van comprovar que l’individu tenia una ordre d’allunyament. Va quedar immediatament detingut per un delicte d’amenaces greus.
La Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional de Manacor es va fer càrrec del cas. Els agents van comprovar que la dona estava acollida al programa de protecció de víctimes de violència de gènere i que dos dies abans havien contactat amb ella. Tanmateix, davant les amenaces de l’home, la van tornar a localitzar i van confirmar que estava bé i en un lloc segur.
En la seva declaració al jutjat, l’home va afirmar que feia deu dies que buscava la seva dona, que havia anat a casa d’uns familiars i que fins i tot s’havia colat a la casa de camp on ella vivia, tot i tenir una ordre d’allunyament. Posteriorment, els investigadors van comprovar que a la casa de la família de la víctima hi havien trobat roba i pertinences de l’home.
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