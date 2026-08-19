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Retards a l’R4 per una incidència a la infraestructura a Castellbisbal

El tram afectat és el comprès entre Cornellà de Llobregat i Martorell Central

Tren de Rodalies de la línea R4

Tren de Rodalies de la línea R4 / Lorena Sopeña

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Regió7

Barcelona

Rodalies torna a acumular retards aquest dimecres al matí. Una incidència a Castellbisbal (Vallès Occidental) a les vuit del matí ha provocat demores de més de 40 minuts a la línia R4. En concret, el tram afectat és el comprès entre Cornellà de Llobregat i Martorell Central.

La xarxa ferroviària fa una setmana que travessa una situació complicada, amb múltiples incidències a les seves línies. Aquest dimarts, les línies R2 Sud, R13, R14, R15 i R16 es van veure afectades per un atropellament entre Vilanova i la Geltrú i Sitges i per una incidència a Cunit, que van afectar la circulació des de primera hora del matí.

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També a la tarda, una avaria a l’aire condicionat va obligar a suspendre un tren al Prat de Llobregat i a desallotjar els passatgers que es trobaven al comboi davant les altes temperatures que s’estaven registrant a l’interior dels vagons.

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