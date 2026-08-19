Reoberta parcialment l’AP-7 a Gelida després de l’incendi d’un camió mentre l'R4 continua interrompuda
Hi ha tots els carrils oberts en sentit Barcelona i un en sentit Tarragona, amb cues de fins a 10 quilòmetres
ACN
L’AP-7 ha quedat reoberta parcialment a Gelida després de l’incendi d’un camió que havia obligat a tallar l’autopista en tots dos sentits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a les 16.15 hores, hi ha tots els carrils oberts en sentit nord, cap a Barcelona, i un carril obert en sentit sud, cap a Tarragona. Es mantenen, però, retencions de 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord i de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud. Mentrestant, la circulació de l’R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell Central.
L’incendi s’ha originat en un camió que hauria patit una punxada i posteriorment s’hauria incendiat al voral de l’autopista, segons han explicat els Bombers de la Generalitat a l’ACN. L’avís s’ha rebut cap a les 14.30 hores al punt quilomètric 177,4 de l’AP-7. En un primer moment s’han originat dos focus, que posteriorment s’han ajuntat.
Els Bombers han activat 14 dotacions, dues de les quals aèries. Cap a les 15.51 hores ja es podia desactivar un dels mitjans aeris perquè, tot i que el foc continuava actiu, l’evolució permetia reduir el dispositiu.
Després de la punxada del camió, es treballa amb la hipòtesi que el vehicle pesant s'hagi quedat sense pneumàtic, i el contacte de parts metàl·liques amb la calçada ha generat espurnes que han provocat l'incendi. L’incendi ha estat especialment vistós perquè ha afectat les canyes del marge de l’autopista, tot i que a l’entorn no hi ha una gran massa de vegetació forestal.
Afectació a Rodalies
El foc també ha afectat la circulació ferroviària. A petició dels Bombers, l’R4 està interrompuda entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell Central perquè l’incendi s’ha produït pròxim a les vies. Rodalies està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat.
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla FERROCAT arran de la interrupció del servei ferroviari.
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- L'Imserso reprèn per a la temporada 2026-2027 els viatges a 50 euros i amb mascota
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- L’aufrany consolida la seva recuperació a Sant Llorenç del Munt
- Quina va ser la causa de l’accident aeri del 1959 al Montseny, on va morir un bagenc?