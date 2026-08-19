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Reoberta parcialment l’AP-7 a Gelida després de l’incendi d’un camió mentre l'R4 continua interrompuda

Hi ha tots els carrils oberts en sentit Barcelona i un en sentit Tarragona, amb cues de fins a 10 quilòmetres

La zona afectada des d'un helicòpter

La zona afectada des d'un helicòpter / ACN

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ACN

Sant Sadurní d'Anoia

L’AP-7 ha quedat reoberta parcialment a Gelida després de l’incendi d’un camió que havia obligat a tallar l’autopista en tots dos sentits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a les 16.15 hores, hi ha tots els carrils oberts en sentit nord, cap a Barcelona, i un carril obert en sentit sud, cap a Tarragona. Es mantenen, però, retencions de 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord i de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Gelida en sentit sud. Mentrestant, la circulació de l’R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell Central.

L’incendi s’ha originat en un camió que hauria patit una punxada i posteriorment s’hauria incendiat al voral de l’autopista, segons han explicat els Bombers de la Generalitat a l’ACN. L’avís s’ha rebut cap a les 14.30 hores al punt quilomètric 177,4 de l’AP-7. En un primer moment s’han originat dos focus, que posteriorment s’han ajuntat.

Els Bombers han activat 14 dotacions, dues de les quals aèries. Cap a les 15.51 hores ja es podia desactivar un dels mitjans aeris perquè, tot i que el foc continuava actiu, l’evolució permetia reduir el dispositiu.

Després de la punxada del camió, es treballa amb la hipòtesi que el vehicle pesant s'hagi quedat sense pneumàtic, i el contacte de parts metàl·liques amb la calçada ha generat espurnes que han provocat l'incendi. L’incendi ha estat especialment vistós perquè ha afectat les canyes del marge de l’autopista, tot i que a l’entorn no hi ha una gran massa de vegetació forestal.

Afectació a Rodalies

El foc també ha afectat la circulació ferroviària. A petició dels Bombers, l’R4 està interrompuda entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell Central perquè l’incendi s’ha produït pròxim a les vies. Rodalies està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat.

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