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Un nen, greu després de caure d’un tercer pis arran de l’incendi d’un habitatge a Navarra

El succés ha tingut lloc cap a les 17.05 h d’aquest dijous en un edifici de cinc plantes de la localitat de Burlada

Dos agents de la Policia Foral de Navarra

Dos agents de la Policia Foral de Navarra / EP

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EFE

Manresa

Un nen de 10 anys es troba en estat greu i amb politraumatismes després de precipitar-se des d’un habitatge situat al tercer pis d’un edifici del municipi de Burlada (Navarra) que s’havia incendiat. Segons ha informat SOS Navarra, el succés ha tingut lloc cap a les 17.05 h d’aquest dijous, a l’altura del número 25 del carrer Ronda de las Ventas, en un edifici de cinc plantes de la localitat de Burlada. A més del menor, que ha estat traslladat al servei de Pediatria de l’Hospital Universitari de Navarra (HUN), en aquest mateix centre també ha estat atesa una altra persona per inhalació de fum.

Fins a l’edifici afectat per l’incendi s’hi han desplaçat els Bombers dels parcs de Trinitarios i Cordovilla, dues ambulàncies convencionals i una altra de medicalitzada. També hi han acudit un psicòleg de guàrdia i efectius de la Policia Municipal i de la Policia Foral, aquest darrer cos al qual correspon la investigació del succés. Les mateixes fonts han indicat que el nen s’ha precipitat des de l’habitatge i es troba greu. L’incendi, per la seva banda, ha estat extingit cap a les 17.45 h.

Via: El Periódico

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